内部无神经线初期无症状 肝癌多中末期才发现

初期肝癌往往没有症状，因此多半肝癌病例是在中末期才被确诊，无法永久性治愈。新加坡医疗集团癌症中心医务总监兼肿瘤内科顾问医生黄醒荣接受《活得好》访问时解析，肝脏内部不存在神经线，因此，肝癌患者往往直到恶性肿瘤因体积大拉扯或浸润到带有神经线的肝脏包膜，才感觉疼痛。

黄醒荣医生说，肝癌若在未转移初期确诊，患者身体状态又适合接受外科手术，切除恶性瘤是最佳方法。若病患因肝脏硬化已出现初步肝脏衰竭现象，不宜部分肝脏切除术，可考虑进行肝脏移植。可是适合的肝脏捐赠者毕竟很少，退而求其次，可考虑用肝脏门脉栓塞（将碘油注入肝脏门脉阻断肿瘤的血液供应）或射频消融术将肿瘤毁了。

肝癌若处在已转移的进展期，当下最有效方案是联合靶向治疗药物破坏肿瘤血管新生和免疫治疗药物，以动员患者自身免疫系统来攻击肿瘤。

预防罹患肝癌的最佳方法是减少风险因素。第一，通过乙肝疫苗接种，避免感染（甲肝病毒疫苗接种不是关键）；第二，减低脂肪肝形成的风险因素，如不酗酒、避免患糖尿病和高血脂、保持健康体重。

我国卫生部的数据显示，自1987年，卫生部积极为本地新生婴儿接种乙肝疫苗，婴儿接种率已高于97%。1987年之前出生的国人，就得自动自觉接种乙肝疫苗。

整体而言，肝癌在本地的发病率逐年减低。40岁以下罹患肝癌的患者，相对少见。肝癌罹患率是随着年龄的增长而渐渐提高。