关于心脏骤停和癌症细胞疗法英语讲座

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讲座主题：如何预防心脏骤停？日期：8月20日（星期六）

时间：上午11时至中午12时

报名网址：bit.ly/talk1NHCS

询问电邮／电话：nhccme@nhcs.com.sg／67042389

心脏骤停（sudden cardiac arrest）即心脏忽然丧失功能，无法正常跳动。和心脏病发作不同的是，心脏骤停不会有呼吸急促和胸部疼痛等症状，因此可说完全没有预警。

这场英语免费线上讲座由新加坡国家心脏中心举办，讲座内容包括：心脏骤停的高风险族群和心脏骤停的预防方法，主讲者包括心脏中心的顾问医生和三名高级顾问医生。

讲座主题：癌症患者的细胞疗法

日期：8月20日（星期六）

时间：上午10时至11时15分

地点：新加坡中央医院学术苑

（Academia）

20 College Road L1-S3

S169856

实体讲座报名网址：

bit.ly/CTherapySGH

线上讲座报名网址：

bit.ly/CTherapyonline

这场免费英语讲座由新保集团杜克—国大医学细胞治疗中心举办，以提高公众对于淋巴癌新治疗方法的认识。细胞疗法（cell therapy）是化疗、电疗和手术之外的另一选择。

主讲者包括新加坡中央医院血液学高级顾问医生、资深护士、高级临床专科护理师，以及接受了细胞疗法的患者。

公众可报名参与实体讲座或线上讲座。实体讲座名额有限，报名网页会在满额后下线。