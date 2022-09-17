淋巴瘤（lymphoma）是一种血癌。近年来，包括新加坡在内的亚洲国家，发病率逐渐上升。与此同时，淋巴瘤的治疗方法不断地在进步中，意味着患者的生存率也比过去提高。本报《活得好》请血液专科医生林子毅解析淋巴瘤的疗法。

林子毅医生说，如果怀疑患淋巴瘤，医生会建议患者先做详细的身体检查和血液检查，以排除感染或其他病症。因为它们的症状可能与淋巴瘤相似。

一般上，医生也会通过淋巴结活检，有时需骨髓活检，来进一步确诊。

患者一般也需PET-CT扫描，以助医生了解淋巴瘤的阶段及癌细胞侵袭的范围，以便做出最适当的治疗建议。

对于多数患者，淋巴瘤的第一线治疗方法是化疗和靶向治疗。

化疗药物通常是直接注入静脉，用于清除体内的癌细胞。由于无法分辨好坏细胞，化疗药物会同时杀灭好细胞和坏细胞，而引致恶心、腹泻、脱发等副作用。

比起化疗，靶向治疗疗法具有更好的耐受性，且副作用较少。靶向治疗疗法可单独使用，亦可与化疗一起使用。

也有些患者需要接受放射治疗。患有更具侵袭性的淋巴瘤患者可能需要骨髓移植。这通常是当一般治疗无效时才需要进行的疗法。骨髓移植存在一定的风险，患者在手术前后须待在无菌病房避免感染，因为患者的免疫功能几乎彻底被摧毁，造血和免疫功能还没有恢复，没有抵抗感染的能力。

另外，嵌合抗原受体修饰T细胞疗法（Chimeric antigen receptor T-cells, CART）是一种以改造人体免疫系统的T细胞来对付癌症细胞的免疫治疗。CAR-T就像是在T细胞上装了一个辨识癌症细胞的导航系统，能够锁定并击杀癌细胞。

医生强调，应进行哪种治疗，需由医生与患者协商决定。