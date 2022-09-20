沐浴泡沫尽快冲干净 避免皮肤受硫酸盐刺激

清洁用品和护理用品如洗发精、牙膏和沐浴乳，有时会标上“sulfate-free”，即不含sulfates（硫酸盐）。硫酸盐是什么，对人体有何影响？

产品标签上的硫酸盐指的是一种清洁剂，特质包括起泡性佳、去污去脂力强，而且价格相对低廉，容易大量生产。常见的硫酸盐包括sodium lauryl sulfate（月桂基硫酸钠，简称SLS）和sodium laureth sulfate（月桂醇聚醚硫酸酯钠，简称SLES）。

产品中的SLS和SLES含量视厂商而定，或许是分量最少的材料之一，亦可高达50%。

由于清洁力强，硫酸盐可能对肌肤和头皮较为刺激，如果皮肤敏感应多加留意。此外，由于硫酸盐的原材料一般包括石油和植物油如椰油和棕油，制造过程中可能污染环境，排放至水道也难以自然分解，因此引起环保主义者的关注。

根据保健网站healthline.com的资料，使用包含SLS或SLES的产品，可能造成眼睛、皮肤、口部或肺部不适。皮肤敏感者则可能出现毛孔阻塞和暗疮等问题。

要降低风险，可选用SLS或SLES含量较少，或完全不含硫酸盐的产品，亦可尽量缩短产品和皮肤的接触时间。洗头或使用沐浴乳时尽快把泡沫冲干净，有助避免皮肤受到刺激。