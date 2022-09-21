身体特虚的人不宜饭后散步

常言道：“饭后百步走，活到九十九”，然而，不是每个人适合饭后散步。《新明日报》《活得好》请宜康中医的纪慧君医师解析哪些人不宜饭后散步。

纪慧君医师解释，食物进入胃里消化，是在消耗能量；饭后立刻去散步，身体要分一部分的能量用于移动身体，消化系统的血液供应减少，不利于消化及吸收。因此，严重消化不良、身体特别虚的人，不宜饭后散步。

一般而言，身体健康强壮的人，饭后休息一下去散步，步伐速度应适中，每次20至30分钟为佳（不宜过度激烈，也不应过后觉得疲劳）。适当的散步有利于健康生活，也可预防发胖。

纪医师强调，养生建议是仅供参考。每个人的身体状况不同，养生方法应有所不同，不能一概而论。

饭后不宜做的三件事