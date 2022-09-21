身体特虚的人不宜饭后散步

常言道：“饭后百步走，活到九十九”，然而，不是每个人适合饭后散步。《新明日报》《活得好》请宜康中医的纪慧君医师解析哪些人不宜饭后散步。
纪慧君医师解释，食物进入胃里消化，是在消耗能量；饭后立刻去散步，身体要分一部分的能量用于移动身体，消化系统的血液供应减少，不利于消化及吸收。因此，严重消化不良、身体特别虚的人，不宜饭后散步。
一般而言，身体健康强壮的人，饭后休息一下去散步，步伐速度应适中，每次20至30分钟为佳（不宜过度激烈，也不应过后觉得疲劳）。适当的散步有利于健康生活，也可预防发胖。
纪医师强调，养生建议是仅供参考。每个人的身体状况不同，养生方法应有所不同，不能一概而论。
饭后不宜做的三件事
- 立刻去睡：食物进入胃内，需经过一至两个小时的消化过程才能缓慢排出。如果是一顿充满了蛋白质和脂肪的食物，消化的时间就会更长，甚至可以达到六至七个小时，因此饭后立即上床睡觉容易发胖。
- 喝冷饮：饭后立刻喝冷饮，会使胃壁黏膜血管收缩，抑制消化腺分泌，导致胃的活动减弱，易产生食欲不振和饱胀不适等消化不良症状。
- 立刻吸烟：饭后胃蠕动加快，血循环增加，毛细血管扩张，这时候吸收烟中有害物质是平时吸烟的十多倍。