饭后散步数分钟 可有效降血糖

用餐后别坐下来——只须散步两至五分钟，即可调节血糖。

最近发表的一项统合分析（meta-analysis）总结了七项关于步行和心脏健康的研究，结果发现：饭后只要站立或走动，血糖的飙升就会有所缓解。不过，比起单纯站立，走动更能有效地降低血糖。

好消息是，饭后步行不必剧烈也不必太长，就算只有几分钟的慢走，亦可获取保健功效。

来自爱尔兰与英国的研究团队分析了七项研究报告，其中五项的研究对象并没有患上二型糖尿病或糖尿病前期（pre-diabetes）；其余两项的研究对象则包括这些疾病的患者。

七项研究的结果都显示：饭后区区数分钟的步行，有助避免血糖大幅度波动。对糖尿病患者来说，这是控制病情的关键之一。此外，血糖忽然大幅度升降，亦被视为二型糖尿病的导因之一。

一般来说，饭后的60至90分钟是血糖最常飙升的时段，因此想调节血糖，应该在这段时间内散步。当然，在其他时候散步亦有益健康。

《纽约时报》报道这项研究报告时引述数名医疗专家的意见，专家异口同声说：就算只是少量活动，也比久坐不动来得理想。所以再忙也要常起身。饭后与其坐着看电视，不如到楼下走走，或是做点家务；想看电视亦可选择站着，而不是久坐不动。

上述研究报告刊于Sports Medicine（运动医学）期刊。