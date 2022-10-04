早起生活有规律 年长者身心更健康

常言道：早睡早起身体好，这句话最近经由科学研究证实：乐龄人群之中，较早起身并且维持规律生活的人士不但更快乐，认知功能也较理想。

美国匹兹堡大学的研究团队向1800名65岁及以上的成人展开问卷调查，并以健身智能手表收集他们的活动量数据。结果发现：38%的研究对象平均起身时间是早上7时之前；他们每天有大约15小时保持身体活跃，而且每天的生活维持一样规律。

与其他研究对象比较，这些早起身并且每天维持活跃生活的年长者更快乐，抑郁感较少，而且认知功能较强。

研究对象中有32.6%同样保持规律生活，但每天的活跃时间较少，约为13.4小时；这主要是因为他们较迟起身，或是傍晚活动较少。与7时前起身的人群比较，这群人的抑郁症状较多，认知测试的表现较差。

最后的29.8%的研究对象，日常生活一般缺乏规律，无论精神健康或认知能力都是最差的一群。

研究报告首席作者是匹兹堡大学的精神科和流行病学助理教授Stephen Smagula，他认为这些研究发现振奋人心，因为每天的生活习惯和活动在个人掌控之中。换言之，着手改善日常生活，做出简单的改变，就能让生活变得规律，提升身心健康。

上述研究报告在今年8月31日刊于美国医学会杂志的精神病学期刊（JAMA Psychiatry）。