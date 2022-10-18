打鼾未必是患睡眠窒息症

本地估计有三成人口患有阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（OSA，俗称睡眠窒息症），但大部分未获诊断。如果没及时诊治，患者患高血压、心血管和脑血管疾病的风险或更高。盛港综合医院呼吸科顾问医生苏瑞雅将在11月5日《联合早报》“乐活谈保健”讲座上讲解这个综合征的症状及治疗方法，并澄清常见误区，让大家明白不是只有肥胖者才会得OSA。

大声打鼾，睡觉时气喘，醒来时口干或头痛，白天嗜睡，难以集中注意力、枕边人可能发现你在睡眠中停止呼吸——这些都是阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（obstructive sleep apnea，简称OSA，俗称睡眠窒息症）的常见症状。

OSA的病因一般是咽喉后部的肌肉松弛，导致上气道变窄并且反复塌陷，结果无法获得足够空气，就像反复被噎住，严重的话可在一小时内发生30次。盛港综合医院呼吸科顾问医生苏瑞雅指出，这是一个常见且越来越普遍的全球性健康问题；新加坡健康调查2012的数据显示，本地可能有30.5%的人口患有中度至高度严重的OSA，而且大部分未获诊断，因为人们对于OSA的认识并不足。

乐活谈保健讲座主讲人之一：盛港综合医院呼吸科顾问医生苏瑞雅。（盛港综合医院提供）

苏瑞雅医生说：“肥胖症是OSA的显著风险因素之一，因此在肥胖症这场流行病变本加厉的情况下，OSA的流行率应该会继续升高。我们必须提高公众对于这个常见而且可治疗的健康状况的认识。”

苏医生指出，OSA患者可能没有意识到自己的症状，因此往往是枕边人听到鼾声，或是发现患者在睡着后喘气或窒息后才会求医。有些患者则是因为睡眠素质受影响，白天过度嗜睡，于是主动求助。

“白天过度嗜睡不但会影响工作能力，还可能让患者面临驾驶意外的风险。没有诊治OSA会影响生活素质，患者可能更急躁；严重的话甚至可能导致高血压，患上心血管和脑血管疾病的风险也可能更高。”

体重正常也可能患OSA

今年的《联合早报》乐活谈保健讲座“早知道多好！名医助你及早了解疾病真相。”将在11月5日举行。讲座回归实体，以华语进行，除了苏瑞雅医生分享阻塞性睡眠呼吸暂停综合征课题，另有两位专科医生讲解植牙和甲状腺疾病。

苏瑞雅医生期待更多人明白，OSA其实并不罕见，而且并非只有肥胖症患者才会患上OSA。

“肥胖症虽然是重要的风险因素之一，但亚洲人的面部结构往往会导致上气道有较多‘颅面局限’（craniofacial restrictions），因此即便没有患上肥胖症，也可能患有一定程度的OSA。”

她指出另一常见误区：打鼾就等于患上OSA。其实，并非所有睡觉会打鼾的人士都是OSA患者。

一般的打鼾是上气道稍微变窄，以致呼吸发出声响，但不会影响睡眠素质，或导致气道阻塞和呼吸困难。但OSA患者在睡觉时会有显著的气道阻塞，睡眠素质显著受影响，氧气反复摄取不足，白天的行动能力也会变差。

要诊断OSA，患者必须接受全面检查，也可能必须做睡眠测试（sleep study）。OSA属轻微的话，对策包括相对简单的生活改变，例如减重、戒酒，避免服用安眠药，以及侧睡。

睡不好时避免开车

睡眠对健康至关紧要。苏医生一般在晚上10时半至11时入睡，早上6时半左右起身。虽然深明睡眠的重要，但她有时会因为抵挡不了咖啡的诱惑，结果在较晚的时间摄取了咖啡因，或是因为工作和社交活动而影响了睡眠质量。“有时候确实难以避免，但我会尽量安排时间，确保这样的事不会太常发生，以免长期睡眠不足。”

偶尔真的非常疲累时，苏医生会避免开车，而且会确保当天晚上的睡眠环境特别理想（静、暗、凉快），并且避免可能导致睡眠变差的因素（包括咖啡因、酒精以及在入睡前从事太刺激精神的活动）。

她说：“睡眠是身体得以休息的重要时间，却常常被忽略，而且被视为像呼吸一样‘自然’的事。大部分人不会有意识地确保自己有足够睡眠时间。”

尤其是生活忙碌，每天就只有24小时，人们可能会为了工作、娱乐和亲友牺牲睡眠。但长期缺乏睡眠，不但会导致白天疲劳，也会影响大脑的运作，甚至导致混乱，记忆出问题，工作生产力变差，以及提高交通意外的风险。

苏医生说：“长期睡眠不足，也会导致情绪低落、烦躁和头痛，体重增加的风险更高，免疫力也会被削弱。”

第18届《联合早报》乐活谈保健讲座

“早知道多好！名医助你及早了解疾病真相。”

日期：11月5日（星期六）

时间：下午1时30分至5时30分

地点：SPH Media报业中心礼堂

报名费：每人$8

①课题：打鼾＝睡得香？了解阻塞性睡眠呼吸暂停综合征

主讲者：盛港综合医院呼吸科顾问医生苏瑞雅

②课题：植牙，你要了解什么？

主讲者：T32 Dental Group牙科修复专科医生黄敬文

③课题：甲状腺疾病如何影响健康

主讲者：新加坡中央医院内分泌科高级顾问医生庄巧灵

报名请上网：http://event.sph.com.sg/lhzblohas

★报名参加乐活保健讲座，每人可获一份保健礼包。数量有限，送完为止。

数码伙伴：zaobao.sg；医疗伙伴：T32 Dental Centre；指定杂志：《健康No.1》