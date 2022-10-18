糖尿病患者练瑜伽 或有助控制血糖

糖尿病患者练习瑜伽，或对血糖控制有一定帮助。

美国南加州大学凯克医学院的研究团队分析了28篇研究报告，完成了元分析（meta-analysis），结果发现：瑜伽或有助于二型糖尿病患者改善血糖水平。

每一项研究项目的研究对象都在服用药物之余练习各种锻炼身心的运动（mind-body practices），其中以瑜伽练习者的血糖改善幅度最为显著。

总结所有数据，运动者的糖化血红蛋白（HbA1c）检测平均下降了0.84%；这是一种用于诊断一型和二型糖尿病的常见血液检测，亦可用于监测糖尿病患者的血糖水平控制情况。

练习正念减压运动者，HbA1c平均下降了0.48%；练习气功的患者，检测结果显示HbA1c下降了0.66%。练习瑜伽的患者，下降幅度最大（1%），而且每次多练习一天瑜伽，下降幅度益发显著。

这些变化看似微小，但其实有一定意义。根据美国疾病管制与预防中心定下的指标，非糖尿病患者的HbA1c应该在5.7%以下；HbA1c在5.7至6.4%之间，意即糖尿病前期（pre-diabetic）；6.5%及以上就是患上糖尿病。换言之，HbA1c下降0.48至1%，其实相当显著。

运动不能代替药物

研究报告的新闻稿引述首席作者Fatimata Sanogo的话：研究团队猜想瑜伽和太极等锻炼身心的运动会对血糖控制有所帮助，但没有想到是这么大的改善幅度。

作者也指出，这些运动不能代替药物，而是糖尿病患者用于控制血糖的另一种辅助工具。

上述研究报告在9月7日刊于《全科医学与辅助医学期刊》（Journal of Integrative and Complementary Medicine）。