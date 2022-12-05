常被“误解”的食物 马铃薯增饱足感助减重？

你是否听过“不吃淀粉有助减重”这种说法？

其实，全谷类和淀粉类蔬菜如马铃薯富含营养，这些食材不单是健康饮食的一部分，也对减重有一定帮助。

最近公布的一项新研究发现：马铃薯不但不会对血糖水平产生负面影响，还可能和豆类与豌豆一样，有助超重者和胰島素抗性患者达到减重目标。

这项研究涉及美国路易斯安娜州36名超重或是有胰岛素抗性的成人（年龄在18至60岁之间）。胰岛素抗性即身体细胞对胰岛素反应不佳，葡萄糖无法进入细胞产生能量，这种状况与肥胖、高血压、高胆固醇和二型糖尿病有关。

研究对象被分成两组，接受为期八周的饮食安排。两组的饮食都富含蔬菜和水果，每餐的主菜包含3盎司（约85克）的肉类或鱼，以及2盎司（约56克）的马铃薯或豆类和豌豆。为了增加纤维量，研究对象吃的马铃薯在外皮完好无损的情况下煮熟，然后冷藏12至24小时，再纳入午餐和晚餐，例如搭配牧羊人派和奶油虾，或是制成马铃薯泥、马铃薯沙拉，或直接放入烤箱。

改善胰岛素抗性

研究结果发现：无论是吃马铃薯或豆类和豌豆，都有助减轻体重和改善胰岛素抗性，而且改善幅度大同小异。

研究员之一是美国路易斯安娜州彭宁顿生物医学学院的助理教授Candida Rebello博士，他说餐食安排都是根据个别研究对象的热量需求量身定制，以马铃薯和豆类取代肉类的作用是在减少热量的同时增加饱足感，有些研究对象还因为饱了而没有把餐食吃完。

Rebello博士说，人们倾向于吃相同重量的食物。换言之，要减重的话可照样吃同样重量的食物，诀窍是选择热量较少但营养丰富的食材，例如马铃薯或豆类，如此一来就不会觉得吃不饱。

上述研究在11月11日刊于《药用食品杂志》（Journal of Medicinal Food）。这个研究项目的资助者包括马铃薯研究和教育联盟和美国国立卫生研究院。