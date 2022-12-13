阿尔茨海默氏症患者 口腔保健易被忽略

阿尔茨海默氏症（Alzheimer’s Disease，简称AD）属于神经退行性疾病，也是最常见的一种失智症。患者将面对认知和功能逐渐衰退的现象，而对护理需求的依赖也会逐渐增加。

黄廷方综合医院修复与预防牙科副顾问医生陈婉榕指出，功能丧失会影响阿尔茨海默氏症患者的自理能力，包括忘记日常的口腔卫生护理步骤。她说：“阿尔茨海默氏症患者停止护理牙齿或假牙的原因之一，包括口腔护理步骤繁琐。他们或许会因为感到混乱而不知道要如何处理。”

看护者可能忽略口腔状况

随着AD患者的病情加重，无论是在住家或疗养院，他们在日常生活活动包括口腔护理方面，对看护者的依赖会一直增加。陈婉榕医生坦言：“照顾失智症患者是一项艰巨任务。看护者在协助患者处理日常琐事的过程中，往往会忽略不易看到的健康状况——口腔内部。另一方面，一个看似在生活中能自理的患者，实际上仍可能会忽视照顾自己的牙齿或假牙。因此，将口腔护理融入日常生活的一部分，建立口腔护理的规律作息，能让患者更加熟悉口腔卫生的护理步骤。”

陈医生还提醒，看护者需要充分的教育和培训，确保AD患者获得适当的口腔照护。因为AD患者在后期的情绪行为，如容易躁动，具有攻击性，对事物冷漠等，会使口腔护理变得更加困难。

让患者定期做全面口腔检查

口腔卫生差是口腔健康低下的风险因素。陈婉榕医生说：“据报道，失智症患者面对牙龈健康状况不佳，有蛀牙或口腔病变如念珠菌病的情况，比一般群体多。”

此外，口腔保健还包括尽早开始让AD患者熟悉看牙医。看护者或许会难以识别口腔疼痛、蛀牙、脓肿和溃疡的情况，而患者往往要与家人沟通这些口腔问题也会碰到困难。若不及时处理口腔问题，可能会对AD患者的情绪行为产生更多负面影响。

陈医生强调：“全面详细的口腔检查和牙齿问题的早期诊断，有助确保口腔相关疾病尽早医治，也能避免复杂的治疗，尤其这些治疗可能会给AD患者带来压力。牙医还可以帮助制定针对个人需求的口腔防护计划。”

当AD患者对特定口腔卫生护理表现出反抗行为时，看护者应该暂停一切护理，稍后换个地点或方式再试。

裕廊社区医院举办英语线上讲座

要进一步了解老年阿尔茨海默氏症患者的日常口腔保健事项？裕廊社区医院将在12月17日举办“老年阿尔茨海默氏症患者的口腔保健”英语线上讲座。

届时，受邀的黄廷方综合医院牙科医生将为看护者提供实用贴士，教导如何让阿尔茨海默氏症患者接受常规的口腔保健护理。

“老年阿尔茨海默氏症患者的口腔保健”英语线上讲座

日期：12月17日（星期六）

时间：上午11时至中午12时

报名网站：tinyurl.com/JCHcaregivertalk2022-signup