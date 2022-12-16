没察觉心脏病发 是否就‘不危险’?

女性、老年人、糖尿病患者出现无声心脏病发作的风险较大。这些人群心脏病发作时，往往不会出现典型的心脏病发作症状，例如严重胸痛、左臂麻木或刺痛。如果连患者本身都没察觉自己心脏病发作，是否表示不会对心脏造成损伤？本报《活得好》请乌节心脏专科医疗所心脏/电生理专科医生黄灼建解析。

Q：无声心脏病发作的患者，通常是在什么时候才察觉自己曾经心脏病发作？

黄灼建医生：患者往往是在一些时日后才发现自己曾心脏病发。例如，患者因呼吸急促或一直感到疲劳等其他原因去看医生、做检测。心电图(ECG)、超声心动图（echocardiogram）、MRI或 CT扫描显示患者曾心脏病发。

有时，患者是在心脏病发作入院后，才检测到自己曾经历无声的心脏病发作。

Q：如果患者没有察觉到心脏病发作，是否表示“不危险”？

黄灼建医生：不。从长远来看，这仍可能是非常危险的现象。没有注意到或意识到心脏病发作，并不意味没有损害心脏。

如果向部分心肌供应的血液（以及氧气）长时间中断或停止，可能导致部分肌肉死亡，降低心脏将血液和氧气泵送到身体其他部位的能力。

无声心脏病发作与增加发生心力衰竭 (HF) 的风险，以及随后死于心脏病的风险息息相关。