吃核桃或助学生减压 改善心理健康

最近发表的一项研究指出，吃核桃或能帮助学生减压，改善精神健康。

来自南澳大利亚大学的研究团队招募了数十名年龄在18至35岁之间的大学生，把学生随机编入研究组或对照组。治疗组获得预先分配好的核桃，研究员要求他们每天食用半杯核桃（约56克），为期16周。对照组则被要求在同一时期内，完全不食用任何类型的坚果或脂肪含量较多的鱼。

半杯核桃含有大约5公克的α-亚麻酸（α-Linolenic acid，简称ALA，一种Omega-3脂肪酸）、8克蛋白质、4克纤维，以及90毫克镁。

完成这项研究的学生共60人，即研究组和对照组各30人。他们除了提供血液、唾液和粪便样本，还在研究期间做了三次的心理健康问卷调查：学期刚开始的时候，考试期间，以及考试后的两周。问卷调查的内容包括情绪、幸福感和睡眠习惯。

结果发现：与对照组相比，每天吃半杯核桃的组别在心理健康问卷的得分更理想，睡眠素质较好。此外，他们的代谢标志物（metabolic biomarkers）也增加了，这些标志物与抗压性有关，意即核桃可能赋予一定保护作用，让人们免受压力影响。

从饮食着手减压

这项研究的首席研究员Larisa Bobrovskaya博士（南澳大利亚大学临床和健康科学副教授）说，大学生面对的压力不小，这会影响他们的身心健康。因此管理压力很重要。她认为学生可从饮食着手减压，同时促进大脑健康，但这个做法往往被学生忽视。

研究对象逾七成为女性

不过，由于研究对象多为女性（75%），研究员认为还需要招募更多男性展开研究，才能确认核桃是否也有助男学生抵抗压力。

研究员也指出，这次研究并非隐形调研（blind test），核桃组清楚自己吃了核桃，因此精神健康的改善可能是安慰剂效应。

上述研究在11月11日刊于营养学期刊《营养素》（Nutrients）。研究由南澳大利亚大学和加州核桃委员会共同资助。