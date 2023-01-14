疝气（hernia）是指内脏器官或组织离开原来的位置，通过人体孔隙或缺损进入另一部位，通常会呈现一个明显的凸出物。疝气往往是肌肉无力或撕裂而引起，可出现在人体不同的部位，但以腹部最为常见。《活得好》请国大医院疝气治疗中心主任高级顾问医生Davide Lomanto谈疝气的疗法。

Davide Lomanto高级顾问医生说，疝气是肌肉撕裂，可通过手术网（surgical mesh）修补撕裂的洞，以防止并发症，例如因肠道被挤压而引致疼痛，或肠道被卡住导致肠梗阻。

医生说，在多数情况下，只需要动日间手术（无需住院），或只需住院一两天。

多数病例是通过腹腔镜（laparoscopic）完成的微创手术。对于较复杂、困难的病例，或需要用到机器人辅助手术。国立大学医院每年进行400多例疝气手术，其中80%是微创手术和机器人辅助手术。仅少数患者需动传统开刀手术。

如果疝气患者也同时患有肥胖症、糖尿病和心脏病，则需要采用多学科和更专业知识，并进行更充分的术前工作，以获得更好的效果。

国立大学医院因此开设疝气治疗中心，旨在为患者提供更全面的一站式疝气治疗。疝气治疗中心设有专门的诊所和手术室，让医生们根据病患的个别情况，制定针对性的治疗方案。