本周提问：成人痤疮问题

暗疮只会在青春期出现吗？不，成人也可能冒出痤疮。导致痤疮的因素和严重程度因人而异，了解病史和生活方式有助认识病情。在某些情况下，受痤疮影响的患者或会有心理异常和社交功能障碍的表现。

穆薩医生（Dr Moosa Aminath Shiwaza），新加坡保健服务集团综合诊疗所家庭医学助理顾问医生。

问

我是一名刚入职场的女性，近期受到暗疮问题困扰。我在十几岁时，偶尔脸上会冒出一两颗青春痘，但涂抹祛痘药膏后便会好转。在这几个月，我发现脸上的暗疮迟迟未愈，有时背部也会冒出痘痘。涂抹药膏的作用不大，有时还觉得涂后皮肤会瘙痒。我想请教医生，要怎么知道成人暗疮问题是否严重？什么情况要求医？要如何有效治疗成人暗疮？

答

痤疮（也称“暗疮”或“青春痘”）通常被认为是青春期的一部分，但也可能影响成年患者，包括所产生的深远的社会和心理影响，因为这会影响患者的自我价值以及如何与他人相处。

当皮肤毛孔堵塞就会形成粉刺（comedones），痤疮是指发炎的粉刺。粉刺如红色丘疹（papules）、脓疱（pustules）和结节型痤疮（nodules）最常出现在年轻人的面部、颈部和上半身。粉刺型痤疮多发于青少年，而长在皮肤深层的发炎囊肿型痤疮则多发于成年人。

痤疮的严重程度可根据身体状况或对个人产生的社会和心理影响而加以分类。不过，以患者生活质量为基础的痤疮分类可能存有差异，因此在分级时应考虑患者对痤疮严重程度的感知。

评估发作期间的压力水平

询问病人的详细病史能帮助医生排除如体内激素紊乱，或药物所导致的痤疮等因素。医生往往也会问女性患者月经周期是否规律，或有没有多毛症等雄激素过多的症状。同时，还得评估患者的痤疮严重程度的变化，因为这可能与怀孕和更年期的激素波动有关。

此外，了解痤疮患者的生活方式也有助于进一步认识病情。例如，个人职业史可提示是否长时间使用贴合的N95口罩，而导致皮肤摩擦等情况发生。与此同时，患者应查证是否有使用导致痘痘问题的化妆品和护肤产品，以及评估在痤疮发作期间的压力水平。

有些患者会使用非处方药物尝试自我治疗，但这可能出现治疗无效或病情复发的情况，因此探讨治疗失败的原因很重要。这包括了解患者过去服用的药物，如何服用（像使用局部外用药物或用于全身的系统性[systemic] 药物），同时了解药物剂量、使用频率、持续使用的时间包括是否按照医嘱用药，以及是否产生不良反应和减少这些反应所采取的应对措施。在某些情况下，受痤疮影响的患者或有心理异常和社交功能障碍的表现，而这些信息往往是经过医生的进一步提示才能得知。

用在易长痘的整个部位

通常用于治疗痤疮的外用药物包括乳霜（cream）、乳液（lotion）和凝胶，这类祛痘制剂的选择取决于患者皮肤受影响的程度。乳霜和凝胶适用于小区域的皮肤，乳液则适用于较大的皮肤表面，如上半身。要注意的是，这类外用药物应用于容易长痘的整个部位，而不是只用于痤疮病变之处。由于多数外用制剂会引起皮肤刺激，如导致红斑、脱屑、干燥、刺痛和瘙痒，切忌过度使用。若出现皮肤刺激现象，建议每隔一日使用低剂量的外用治疗，并可根据皮肤反应逐渐增加使用剂量。为了提高患者遵照医嘱用药的概率，局部外用治疗方法应该尽量简单化。

外用局部维甲酸（topical retinoids）和第三代A酸（adapalene）等类视黄醇是维生素A的衍生物，通过促进毛囊上皮脱落与抗炎作用，可减少微小粉刺和成熟的粉刺。然而，维甲酸可能会引起光敏反应，建议也涂抹防晒霜。第三代A酸的耐受性比维甲酸好，因为它较不会刺激皮肤。

值得一提的是，并没有临床证据显示外用类视黄醇会在最初使用的几周导致痤疮发作。这类外用药物建议在成功治疗痤疮后作为肌肤护理。

口服抗生素治疗 不应超过三四个月

在本地，痤疮丙酸杆菌（Cutibacterium acnes）对抗生素的耐药性越来越强。要减少抗生素耐药性和提高疗效，口服抗生素应与非抗生素局部外用药物联合使用。

口服抗生素的抗炎作用以及对痤疮丙酸杆菌的作用，使它适用于治疗中度至重度炎性痤疮。这通常要至少持续使用四到六周才能看到临床改善。这治疗所使用的剂量须维持到痤疮已清除，才逐渐减少剂量。其中有些患者会需要一到两个月的低剂量治疗帮助防止病情复发。

要提醒的是，口服抗生素治疗不应超过三到四个月。只有当患者不能耐受口服抗生素时，才考虑使用局部外用抗生素，并且应与其他局部外用药物联合使用，以避免产生细菌抗药性。

若最初治疗无效或疗程结束后发现痤疮复发，在接受评估后可考虑进一步的临床选择，如使用全身异维甲酸（isotretinoin）或口服激素。不过，在开始使用口服异维甲酸治疗前，必须排除怀孕的可能性。

何时该看皮肤专科？

转介看专科医生取决于治疗目的、痤疮的严重程度与处方，以及是否有适当的治疗设备。通常针对严重病例与未能响应一线治疗的顽固痤疮问题，会建议接受专科转介。

严重的痤疮疤痕、心理或是身体痛苦，以及不适合接受一线局部外用药物和全身治疗（如有过敏或药物不耐受性），也应考虑接受进一步评估，尽早治疗。

如果临床发现患者可能有潜在系统性疾病，建议转介到相关专科诊所。若有任何精神层面状况，也应立即接受适当咨询。

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