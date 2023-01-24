不喝酒，就不会患上脂肪肝？

未必。如果常吃快餐，可能提高患上非酒精性脂肪肝病（non-alcoholic fatty liver disease，简称NAFLD）的风险。NAFLD意指很少喝酒或完全不喝酒的人所出现的一系列肝脏病症，主要特征是肝细胞中储存的脂肪过多。NAFLD可能导致肝硬化、肝衰竭或肝癌，最坏情况是丧命。

根据美国南加州大学（USC）的凯克医学院最近发表的研究，如果有超过五分之一的饮食为高热量和高脂的快餐食物（例如汉堡、薯条、比萨），肝脏脂肪会明显比不吃快餐的人多。为了了解快餐摄取量与脂肪肝的关系，研究员分析了美国最大型的年度营养报告“全国健康与营养调查”，比较了其中的4000名成人的脂肪肝指数以及快餐摄取量。

科学与科技网站SciTechDaily.com引述研究报告首席作者Ani Kardashian医生的话：“有些人可能以为每天只有一餐在快餐店解决，其实不算太坏，但如果那一餐已经等于日常热量的五分之一或更多，其实就是让肝脏面临风险。”

如果是肥胖症或糖尿病患者，快餐对于脂肪肝的影响更显著。比起不吃快餐的患者，要是每天有至少20%的热量来自快餐，肝脏的脂肪水平会明显提高。研究员猜测这可能是因为肥胖症或糖尿病让肝脏更容易堆积脂肪。

Kardashian医生指出，健康肝脏的脂肪水平一般少于5%，即便只有中等幅度的增加，也可能导致非酒精性脂肪肝。让她担忧的是，许多人在冠病暴发后更频繁地吃快餐，她希望这项研究能鼓励医疗人员多给患者提供营养学教育。

上述研究报告刊于1月10日医学期刊《临床胃肠病学和肝病学》。