日做数分钟中等强度运动可“补脑”

每天忙到没时间做运动？其实只要腾出六至九分钟做中等强度运动，就能改善认知能力。

最近发表的一项英国研究发现：每天做不到10分钟的中等强度或高强度运动，不但能改善工作记忆（working memory，即大脑内用来暂时保存资讯的认知系统），还可显著加强大脑的执行功能，例如组织和策划能力。此外，运动时间越长，“补脑”效益越显著。

英国约4500名成人参与这项调查，他们把运动监测仪器穿戴在大腿上，记录了连续七天（每天24小时）的活动量，再接受研究员的认知测试。

研究报告首席作者John Mitchell（约翰·米切尔）是伦敦大学学院运动医学研究所的博士生，他说比起一直坐着、躺着或只从事低强度活动的人，花至少六至九分钟时间做较剧烈的运动的研究对象，在认知测试中得到较高的分数。

中等强度运动包括快走、骑脚踏车和快速上下楼梯。高强度运动则包括跑步、游泳以及有氧舞蹈。这两种运动都会让心跳和呼吸加快。测试运动强度的方法之一是看自己能否边运动边说话——可以说话但无法唱歌，就是中等强度；只说几个字就开始喘气，就是高强度运动。

研究团队也发现，如果少做六至八分钟的中等或高强度的运动，改而把时间花在睡觉、坐着，或是从事轻微强度的活动，认知能力会降低1至2%左右。

米切尔指出，研究显示就算每天的活动量只有小幅度的增加（例如10分钟左右），也能改善认知能力。不过，睡眠同样是身心健康不能缺少的，所以必须做更多研究，才能了解以运动取代睡眠会如何影响认知能力与健康。

上述研究报告刊于1月23日国际期刊《流行病学和社区卫生》（Journal of Epidemiology & Community Health）。