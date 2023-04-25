喝酒脸红不是血液循环好 多喝患癌风险大

喝酒会让你的脸、颈，甚至双肩泛红或出现红色斑块吗？这是酒精性潮红反应，又称亚洲红脸症。这种状况无法治愈，患者若持续饮酒，甚至大量饮酒，患癌风险将是一般人的80倍。资深胃肠专科医生点出亚洲红脸症的常见误区，希望患者减少或避免喝酒。

你喝了酒容易脸红吗？身边人可曾半打趣说：脸红就是血液循环良好，甚至叫你多喝几杯？

泛亚外科手术中心（PanAsia Surgery）的顾问医生张志强（主攻食道癌、胃癌及胃肠外科）说：“这是非常危险的误解，也是非常糟糕的笑话！这可能会让亚洲红脸症的患者‘误入歧途’，因为喝酒会大大增加他们患上食道癌的风险。”

亚洲红脸症（Asian flush）是酒精性潮红反应（alcohol flush reaction）的别称，即喝了酒精饮料后，脸、颈、肩，甚至全身出现潮红或红色斑块的状况。有些饮酒者也会因此感觉身体不适。

张志强医生指出，酒精性潮红反应与食道癌，特别是其中一种称为鳞癌（食管鳞状细胞癌，esophageal squamous cell carcinoma，简称ESCC）的癌症有非常大的关联。换言之，即便饮酒量与其他人差不多，但喝了酒会脸红，患癌的风险更高。

饮酒量属于中等，但喝了酒会脸红的人，患上鳞癌的风险是一般人的10倍；如果大量摄取酒精饮料，患癌风险是一般人的80倍！

有亚洲红脸症，意即无法好好地分解代谢酒精，患上食道癌和其他酒精相关癌症如口、喉和上气道等部位的癌症的风险更高。（iStock图片）

张志强医生猜测，“脸红=血液循环好”或许是人们多喝几杯后未经思考开的玩笑，目的或许是鼓励酒友畅所欲“饮”，但误信这句话的后果可能非同小可。

无法分解致癌物质乙醛

张志强医生解释，有亚洲红脸症，意即无法好好地分解代谢酒精，因此除了食道癌，他们患上酒精相关癌症，例如口、喉和上气道等部位的癌症风险更高。此外，患上大肠癌的风险是一般人的三倍。

酒精（乙醇）进入人体后，会受到代谢分解而产生一种副产品：乙醛（Acetaldehyde）。会出现酒精性潮红反应，是因为体内的醛脱氢酶2（Aldehyde dehydrogenase 2，简称ALDH2）不足，无法迅速把乙醛转化为乙酸。乙醛累积起来，就会导致血管扩张，脸和身体其他部位就会变红。

张志强医生：如果有亚洲红脸症，应尽量滴酒不沾。（受访者提供）

乙醛对身体有多方面的影响。张志强医生说：“乙醛的毒性很高，会致癌，而且可导致基因发生永久性突变；导致多种DNA损伤。”

体内的醛脱氢酶2不足是基因变异所致，这种状况在东亚族群中尤其常见，例如日本人、韩国人、新加坡华人和中国人之中，约有35至40%出现“亚洲红脸症”。

张志强医生说，带有“亚洲红脸症”基因的族群可进一步分为两种基因型：同型合子（homozygous）和异型接合子（heterozygous）。前者的酒精分解能力非常低，即便只是喝了非常少的酒精饮料，也会出现严重的潮红反应，同时有其他症状如心跳过快、作呕和头痛。由于酒精反应如此剧烈，因此一般不会对酒精上瘾。

后者的醛脱氢酶2虽比一般人少，但酒精反应比前者轻微，所以还是可能会有喝酒的习惯。不过，他们即便只是喝了少量酒精饮料，唾液和体内的乙醛浓度还是很高，唾液中的乙醛水平甚至比血液高出九倍。一般来说，唾液中的乙醛水平越高，患癌风险也会有所提高。

张志强医生说，亚洲红脸症没有治疗对策，酒量再好也不会提高患者分解酒精的能力，“长期来说，后者喝的酒越多，酒量可能越好，他们也可能因此变成酗酒，泛红的情况可能变得轻微。不过，他们的唾液和血液中的乙醛水平还是会比没有亚洲红脸症的人高。”

滴酒不沾最理想

张志强医生指出，有亚洲红脸症的话应该特别注意饮酒量：每周不宜喝超过三个单位的酒精饮料。一罐啤酒（330毫升），半杯葡萄酒（100毫升）或30毫升烈酒，等于一个单位的酒精饮料。

喝了酒会脸红的话，每周不宜喝超过三个单位的酒精饮料。（iStock图片）

张志强医生的建议比保健促进局的一般饮酒指示来得严格：根据保健促进局的建议，男性每天不应喝超过两个单位的酒精饮料，女性则不宜喝超过一个单位。

他引述一项日本的研究报告：体内的ALDH2不足，但饮酒量为中等或偏高的日本成年男性，如果改为少量饮酒（即每周不喝超过三个单位的酒精饮料），或可预防53%的鳞癌案例。

张志强医生认为最理想的选择是滴酒不沾。“亚洲红脸症是一种容易辨识的生物标记（biomarker），谁的体内缺乏ALDH2，一目了然。如果出现这个生物标志，又想降低自己患上食道、头颈、喉咙、上气道、胸和大肠的癌症，就要非常节制酒精的摄取量。特别是同时有吸烟习惯的话，更要非常小心，并尽可能改善生活习惯。”