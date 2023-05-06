心理卫生学院开放日 免费听心理健康讲座

心理卫生学院配合95周年庆举办开放日，主题是“Good Mental Health For All”（“大家齐来培养良好心理健康”）。

当天（5月20日）的活动丰富，包括下午2时至3时的华语讲座（“心理疾病可以预防吗？”），主讲人李清医生会讲解心理疾病的成因，预防方法及压力管控技巧。

停车场市集（上午9时至下午3时）：

地点是The Annex地下停车场，公众可选购手工艺品、玩具、衣服、包包等。部分卖家只收现金。

如何通过言语促进青少年心理健康的英语讲座（上午10时至11时）：

主讲人来自心理卫生学院的“社区心理健康反应、初期治疗与评估项目”（Response, Early intervention and Assessment in Community mental Health，简称REACH），他们会讲解小学生、中学生和初级学院学生面对的心理健康困扰；家长应该留意的症状，以及求助管道。

了解强迫症（OCD）英语讲座（中午12时至下午1时）：

主讲人包括医生、心理学家和医疗社工，公众可了解强迫症的不同体现方法和诊治手段。强迫症患者也会在场分享切身经历。

心理卫生学院开放日日期：5月20日（星期六）时间：上午9时至下午3时地点：心理卫生学院，10 Buangkok View S539747报名网址：for.sg/imh-open-house-2023

活动免费，但大部分必须预先报名。