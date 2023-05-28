年长者热天不宜喝冷饮

天气闷热潮湿，年长者须预防非劳力型中暑。中医师解释为何热天不宜喝冰水或吃冰品解暑，也提供解暑酸梅汤食谱，以及其他降温建议。

受访专家：傅瑜敏医师（乐善中医诊所）

问

最近天气好热，让人忍不住想多喝冰水和吃冰品。请问年长者是否适合喝冷饮解暑，冷的甜点如雪糕或红豆冰会影响身体吗？除了冷饮和冰品，还有哪些饮料或食品适合解暑？

非年长者就可以放心喝冰吃冰吗？请问医师本身有何解暑方法？

乐善中医诊所中医师傅瑜敏（受访者提供）

答

最近天气真的非常炎热，但不建议年长者喝冷饮或吃冷的甜点。冷饮和冰品不但有损消化系统健康，也会影响阳气。

中医有“阳气不足，百病丛生”的说法，阳气即人体的保养最重要的能量。冷饮喝太多，或是冷食吃太多，都会耗损阳气；缺少阳气的保护，外邪更容易侵入人体，并引发不适症状。

首当其冲的往往是肺部。年长者如果感染风寒，或是吃了太多冷食，容易导致肺虚，最常见的症状是咳嗽。

患有慢性疾病的年长者要特别留意。要是长期有咳嗽问题，或是患有哮喘或慢性阻塞性肺疾病（chronic obstructive pulmonary disease，简称COPD），冷饮冷食都要尽量避而远之，因为吃喝后很可能让咳嗽症状更严重。

喝冷水使免疫力下降

无论任何年龄层，喝冷水或吃冷的甜点都会导致出汗量变少，特别是已经有热衰竭（heat exhaustion）。当下可能会感觉自己没有那么热，但其实冷水对免疫力有一定影响。

天气越热越要经常补充水分，中医建议喝常温水；冰水和冷水应少喝。（iStock图片）

中医相信冰品或冰水入口，寒气入里；喝了冰水，首先对脾胃功能产生负面影响，而脾（spleen）是人体中枢免疫器官之一，可说是免疫力的大本营。脾脏功能失调，人体无法有效祛湿，湿气长久停留体内，会进一步影响脾脏健康和胃功能，并形成恶性循环。

湿气重会有什么症状？中医又把湿气重称为“湿证”，长期累积的湿气可能导致：

疲累，困倦

头晕目眩

双腿僵硬沉重

睡眠素质差

水肿

体重超重

此外，许多华族妈妈会提醒女儿别在来经时喝冷水，在中医看来也是合理的规劝。冷水会影响气血的运行，可能导致血凝，容易引起痛经或腹痛，也会提高患上子宫内膜异位症（endometriosis）和子宮肌瘤（uterine fibroids）等妇女疾病的风险。

大热天外出，记得撑伞避免曝晒。（iStock图片）

医师建议撑伞敷冷毛巾

我的解暑方法是：尽量多喝水，而且是常温水，不是冷水。我也喝中国薏米水以及菊花枸杞茶；前者有助祛湿和解热，菊花茶则有清热祛火和疏风解毒之效。但菊花偏凉，所以我会加入属性温热的枸杞加以中和。

菊花茶有助清热祛火和疏风解毒，枸杞可中和偏凉的菊花。（iStock图片）

如果必须在艳阳高照时外出，我一定会撑伞，以确保头部和颈部不会直接曝晒。要是觉得自己真的热到不行，我可能在头部或颈部敷上冷的湿毛巾。 头是诸阳之首，人体的阳经都向上通往头部，所以那是人体阳气最盛的部位，要是热过头了，可能导致头晕、头痛、耳鸣，严重的话甚至会中暑或失去意识。

饮食方面，我会避开煎炸和油腻的食物，因为这些食物的属性温热，吃了容易上火。

解暑酸梅汤 年长者适合饮用

酷热难挡的时候，与其喝冰水或冷饮，不妨亲手准备解暑酸梅汤。材料和做法如下。

材料

水 2500毫升（大约10杯）

山楂片 50至100公克

乌梅 30至100公克

陈皮 3至10公克

甘草 3至10公克

洛神花 10至20公克

桂花 1至3公克（可不加，视喜好而定）

冰糖 100公克（请按喜好调整分量）

做法

以流动水清洗药材，除去杂质。 取大锅，加入水和所有材料（除了冰糖），浸泡一小时。 开火煮滚，水滚后马上转小火。 盖上锅盖，小火煮45分钟。 加入冰糖，拌匀至冰糖融化。 关火，放凉，饮用前记得过滤药材。

*想省却过滤的步骤，可在下锅前用棉纱布包住药材制成药材包，或把药材放入一次性汤包或茶袋。

感觉热过头时，不妨在头部或颈部敷上冷的湿毛巾。（iStock图片）

非劳力型中暑越来越普遍

就算避免在天气热时做剧烈运动，同样会有中暑风险。年长者尤其要注意自己是否出现中暑症状。

根据新保集团（SingHealth）的保健资讯网站HealthXchange.sg，新加坡中央医院的医生近年比较少见到劳力性中暑的病例，因为人们比以前更能明白运动时一定要做足准备，并摄取足够水分。

现在比较普遍的是非劳力型中暑（non-exertional heatstroke），患者往往是年长者和幼童。幼童的体温调节能力不及成人，年长者则往往是因为体力欠佳，或是同时患有其他病症，所以中暑时比较容易出现并发症。

口渴、大量飙汗、头晕和作呕，这些都是中暑的症状，但很多人可能以为这些状况只是轻微的不适，没想到自己已经中暑了。如果没有及时治疗，患者体温可能升到摄氏41度，而且可能出现思绪混乱。中暑后果可能非常严重，包括惊厥（seizure）和脑部损伤，肝脏和肾脏也可能出问题。