伸援手、多陪癌患 行动胜于口头安慰

从患癌、接受治疗至康复，癌症使人感觉就像坐过山车。三年前被诊断患上乳癌的黄文雅讲述个人经历，康复之路并非一帆风顺，她鼓励癌患活在当下，一步一步来，好好庆祝每个里程碑，提醒自己，“今天的我比昨天更好”。

亲友患癌，我们可能因为想表示安慰或为患者打气，会脱口而出：“别担心，你会好起来的。”但这样一句话可能适得其反。

三年前被诊断患上乳癌的黄文雅（38岁）认为，“你会好起来”是最不应该对癌症患者说的话，“因为没人真正知道患者是否真的会好起来。”

黄文雅被诊断患上第二期乳癌后，常提醒朋友要自己检查乳房。（受访者提供）

从事行政与服务质量管理工作的黄文雅，清楚记得自己是在一个星期天晚上检查胸部时发现左胸内侧有硬块，她有了不祥预感，在朋友的建议下约见了妇科医生。

不幸中的大幸是，当时正值阻断措施实行期间，许多非紧急的医药检查延后或取消了，原本预约多，要等数周才能见到的妇科医生很快就和黄文雅进行面诊，并安排她做超声波和乳房X光检查。这两项检查的等候时间同样因为当时实行阻断措施而大大缩短。

刚确诊乳癌诸多恐惧

检查结果证实：黄文雅患上第二期乳癌。她在6月9日见了鹰阁医院的肿瘤专家黄洁儿医生，约两周后开始做化疗。

黄文雅说：“我当时35岁，那是你感觉自己可以勇闯世界的年龄。知道自己患癌后，起初非常害怕治疗不会完全成功，担心自己可能因此死去。我也害怕自我感觉不再完整，电影里的癌症患者往往有相当负面的形象，这让我感觉不安和害怕，担心自己会因为脱发或少了一个乳房而少了女性应该有的样子。”

让她感恩的是，化疗非常成功。她非常信任自己的医疗团队，也从宗教信仰得到非常大的精神力量。治疗过程中，她也一直感受到亲友的支持和关爱。亲友以实际行动表达关心，例如送她到诊所接受化疗，为她准备餐食，陪她散步。

黄文雅说，亲友的陪伴以及为癌症患者所做的大小事，都比单说“你会好起来”更重要，也更能给予患者力量。她举例说：“如果患者有孩子，你可以主动提议帮忙带孩子出去走走，让患者有机会休息。”

康复之路面对的困扰

康复之路并非一帆风顺，黄文雅记得治疗成功后她经常感到情绪低落，因为以前能做的很多事，她当时都觉得力不从心。

在康复路上，黃文雅得到许多亲友的陪伴与支持。（受访者提供）

她说：“我很容易疲累，力量也不及从前，特别是做了肿块切除术之后，左手和左臂都变得比较弱，生活中的小事都因此受影响，例如下厨时拿镬，或提取较重的购物袋时。”

黄文雅有感而发：“疗程一结束，有时可能感觉原本得到的支持会在一夜之间消失不见。但通往正常生活的道路不会这么快抵达，患者心中还有很多担忧，体力也还未恢复。身边人可能期待患者马上恢复患癌前的状态，那会让我们感觉沉重，有压力。”

鼓励患者重新发现自己

2021年5月，黄文雅加入黄洁儿医生同乳癌康复女性成立的“ABC生命礼赞”项目（“ABC Celebrate Life!”，简称ABC项目，ABC即After Breast Cancer，或乳癌之后），由心理学家传授情绪管理窍门，让康复者学习如何克服癌症恐惧，积极面对新生活。

黄洁儿医生指出，诊断出癌症会改变未来的生命，人生一定会有所改变，甚至可能支离破碎，我们应该鼓励患者重新发现自己。“患者须要付出努力，继续好好过生活，也要更爱惜自己。”

黄洁儿医生为乳癌康复女性成立“ABC生命礼赞”项目。（受访者提供）

用正向思考赶走负面想法

根据黄文雅的观察，参与ABC项目的乳癌康复者很多时候都处于情绪低潮状态，而且缺乏自信。她猜想或许是文化背景让我们过于苛求自己，常常忘了自我肯定。

参与ABC项目让黄文雅明白正面想法的重要。她说我们脑海中常常自动出现负面想法（automatic negative thoughts，简称ANT），例如“我不够坚强”或“身体感觉不适就是癌症即将复发”，我们必须辨识这些会在潜意识浮现的想法，并且主动采取正向思考。

“我会问自己：我的PET是什么？PET指的是performance enhancing thoughts，也就是可以帮助自己表现得更好的想法。我会告诉自己‘我可以做到’，‘我会尝试’。”

她强调，康复之路要一步一步走，也要好好庆祝每一个里程碑，就算那看起来只是很小的进步。“我们要一直提醒自己，今天的我比昨天更好。”

开启更健康的第二人生

对黄文雅来说，康复后就像开启了第二人生，她的生活方式和以前截然不同。现在，她每周尽量运动三次，因为运动流汗有助她减压，她偏好的运动是骑动感单车（spinning）。她吃得比从前健康，饮食中的加工食品和酒精饮料都大大减少了。因为比较容易累，所以她尽量错开聚餐和应酬，确保自己间中有足够休息时间。她也更珍惜一个人的时间及居家时光，从中得到快乐和安宁感。

此外，黄文雅尽量不给自己太多压力，或担心太多事情。“我认为压力必须维持在健康水平，我想这是避免癌症复发的关键。”

黄文雅建议，把注意力放在值得感恩的人事物，尽量不要担心太多。“我知道知易行难，但担忧真的于事无补，对康复一点帮助都没有。我们应该活在当下，享受现在。”

第四期“ABC生命礼赞”项目开放报名

“ABC生命礼赞”项目成立至今有85名乳癌康复者参与，第四期线上课程7月27日开始，每周举行一次，一共四次。第一期的参与者黄文雅将是协调员之一。

过去三年内接受乳癌化疗的第一至三期乳癌患者都可报名参加。课前须缴180元，不缺勤即可全额退款。