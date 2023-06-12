担心患者出现压疮 如何辨识怎么预防

及时治疗是压疮愈合的关键。如果已经形成开放式伤口，照护者必须根据专业医护人员的指导护理伤口，定时清洗和包扎，并观察伤口是否出现感染迹象。

压疮或褥疮（pressure ulcer）也称压力性损伤（pressure injury），即皮肤和皮下组织的局部损伤，一般由压力或压力引起的摩擦所致，是皮肤持续受到压力而受伤的结果。

这些损伤通常位于骨突部位，可能与患者使用的医疗设备（例如鼻胃管）有关，也可能是因为患者长时间坐着或躺着，血管被挤压，血液无法流通，结果导致细胞死亡。

拉扯力和摩擦力也会导致压疮形成。拉扯力指的是皮肤下的肌肉和相邻的软组织与外部表面接触产生的牵拉力，细胞血管受挤压，以致细胞死亡。例如患者坐在椅子上，地心引力会将骨头与相邻的软组织往下拉，皮肤则被衣服往上拉。这类创伤通常发生在皮肤深层，无法用肉眼看见。

摩擦力则是皮肤表层与支撑体之间的摩擦，比如患者的皮肤与床单的摩擦。有时候，这样的摩擦会导致皮肤撕裂。

哪些部位易出现压疮

压疮通常会出现在承受较大压力的身体部位，包括：

坐着时：头、肩、尾骨、臀和脚跟。 平躺时：后脑勺、肩、手肘、臀和脚跟。 侧躺时：耳、肩、手肘、髋、大腿、小腿和脚跟。 脸朝下躺着：手肘、胸腔、大腿、膝和脚趾。

谁是压疮高危人群

哪些人出现压疮的风险较大？皮肤脆弱的年长者，患病或病毒感染者；活动和移动能力受限，营养不良，患有肥胖症，大小便失禁者，都属于高风险人群。

长期穿纸尿片或平躺的人，也会因为皮肤的温度及空气中的湿度而导致损伤。如果常用与皮肤有所接触的物件，例如保温袋、充气圈、毛巾、厚重的被单、冷却垫等，也可能增加压疮的风险。

如何辨识压疮？

首先，受伤部位呈红色，伴有发热或疼痛；按压皮肤时，红色不会消失。这些症状属于第一期压疮。

如果压力得不到缓解，皮肤将破损并出现开放性伤口，也可能起水泡。这时，压疮已经发展至第二期。不及时治疗的话，伤口可能越来越大、越来越深。

要是伤口深至脂肪层，就等于第三期压疮。

如果恶化到最严重的第四期，即伤口更深入肌肉层，甚至骨骼。

避免让患者长时间维持同一姿势

李舒恩说，照护者应该每天检查患者的皮肤是否有不正常的变化。（盛港综合医院提供）

照护者该如何帮助患者防止压疮？

首先要注意失禁护理。长期接触大小便会导致皮肤湿软，容易受损。为了防止这类情况，照护者必须确保患者有良好的个人卫生；使用中性pH值的清洁剂和护肤品；保持皮肤清洁和干爽。

其次是三餐和水分的摄取。营养均衡的饮食习惯有助保持皮肤健康，每天喝6至8杯水可确保皮肤水分充足。如果策划餐食遇到问题，可咨询营养师。

患者也应该多移动肢体，避免长时间维持同一姿势。如果患者长期卧床，照护者尽可能每两小时为他翻一次身，并使用交替气压床垫。此外，可用脚跟枕，或用枕头垫起患者的脚跟。

如果患者能坐在椅子上，请定时更换坐姿，并避免使用甜甜圈状的坐垫，以免给臀肌造成更大压力。定时给足部减压也很重要。

此外，照护者应留意患者的皮肤。每天检查皮肤是否有不正常的变化，例如用手指轻微按压时，皮肤发红的区域不会变白。如果皮肤呈栗色，压疮可能已开始形成。发现皮肤起变化时，记得尽早求助，不要忽视这些损伤的早期迹象。

及时治疗是压疮愈合的关键。如果已经形成开放式伤口，照护者必须根据专业医护人员的指导护理伤口，定时清洗和包扎，并观察伤口是否出现感染迹象。此外，要继续为患者缓解伤口与周围皮肤承受的压力。

压疮影响的不单单是患者健康，学会预防和辨识压疮也能避免照护者的负担加剧。要是出现了压疮，要尽快护理伤口，以便预防并发症，确保伤口顺利康复。