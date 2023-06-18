膝骨关节炎　趁年轻早治疗

膝骨关节炎呈年轻化趋势，这和50岁以下人士对关节炎的意识提升有关，也因为医疗资源更充足，促使较多患者尽快求诊。他们希望及早对症下药，避免情况恶化，同时确保能够继续运动。

本周提问：骨关节炎问题

受访专家：

王庭霖医生（盛港综合医院骨科专科顾问医生兼助理教授）

问：

我年龄不到50岁，平时常踢球和打羽毛球。最近膝盖开始疼痛，运动时难以像从前那样跳跃，爬楼梯也有不适。我担心自己可能患上早期骨关节炎。

我希望可以继续运动，请问骨关节炎的患者一定要做膝关节置换手术吗？是否有其他治疗方法？平时应该怎么做，才能更好地管控膝盖痛？

答：

膝骨关节炎在本地非常普遍，而且会严重影响患者的生活素质。据估计，膝骨关节炎的发病率在本地可达11%，而且患病率在40岁之后忽然升高。女性的发病率比男性高；印族和马来族的发病率比华族高。

过去，出现症状的膝骨关节炎患者多为五六十岁，但根据我的临床经验，现在有不少较年轻的患者，特别是在40岁之后。这或许是公众对于膝骨关节炎的意识提高了，医疗资源也更充足，所以有较多患者更快求诊。许多患者希望尽快对症下药，以免情况越来越严重，同时确保他们可以继续运动。

膝骨关节炎患者年龄呈年轻化趋势，原因包括：

基因：例如家族中有骨关节炎患者，或是天生膝盖错位，以致在更年轻时就给膝盖造成异常负担。

其他健康状况：例如患有发炎性疾病，如痛风或类风湿性关节炎（rheumatoid arthritis），这些状况会影响骨关节的稳态（homeostasis），膝盖里头的晶状物或微粒会损坏膝盖的柔软骨表层。

关节受伤，这种状况又称为因创伤而诱发的退化性关节炎（post-traumatic osteoarthritis），患者可能曾经在车祸中或在运动时伤及膝盖，例如骨折、韧带断裂或半月板撕裂（meniscus tear）。

王庭霖医生（盛港综合医院提供）

过度运动提高患病风险

生活方式也可能提高患骨关节炎的风险，相关因素包括睡眠不足，体重超重，或是长时间从事中等强度的体力活动。

常常打羽毛球和踢足球可能诱发膝骨关节炎，关键在于适可而止，因为缺乏运动可能导致体重过重，那也会导致膝骨关节炎。

经常运动的话，一定要适当训练并调理身体，才能预防受伤，从而避免诱发膝骨关节炎。即便是非常普通的运动如跑步，其实也需要良好体能，例如大腿肌力要够，脚踝和膝盖关节的平衡也要注意。建议咨询物理治疗师，以便更好地了解自己的体能并且加以改善。

如果膝盖疼痛，建议先找专科医生做检查，以便确认两件事：是否真的有膝骨关节炎？如果有，那是属于哪一个病发阶段？医生会安排照X光或磁共振成像（MRI）扫描。

尽快求医，才能确认自己是否患有膝骨关节炎。（iStock图片）

我在这里把膝骨关节炎简单分为三期：初期、中期和后期。

初期：轻微疼痛，尚可忍受；X光检验结果正常，MRI图像显示初期变化，例如软骨组织开始变薄。

中期：疼痛较严重，开始影响日常生活活动如爬楼梯；X光检验可看出骨关节炎的一些症状，例如骨赘（bone spurs）和关节错位；MRI图像会显示软骨缺损，约一半的软骨已经磨损。

后期：非常严重，疼痛已经剧烈到足以妨碍日常活动，可能需要天天服药，步行时或需助行器。X光检验显示关节骨已经相互碰撞，因为已经没有任何软骨；从MRI图像也可看出软骨已经完全或近乎耗损。

膝骨关节炎的治疗因病情阶段而异，如果爬楼梯没有问题，一般不必动手术。（iStock图片）

治疗方法按阶段而异

初期的膝骨关节炎：治疗目标是减缓病情的发展，并且缓解症状，让患者可以继续从事原来的活动，例如继续打球。对策包括：

物理治疗和减重，前者可强化膝盖周围的肌肉，减重则会减轻膝盖所承受的冲击。这些做法有助避免膝关节承受更多伤害，防止情况恶化。

服用止痛药和抗炎药，缓解疼痛，才能更好地完成物理治疗和达到减重目标。

关节内注射（Intra-articular injection），例如注射透明质酸（hyaluronic acid）或矫形生物制剂（orthobiologics）。

中期的膝骨关节炎：可先用上述治疗方法控制症状，不奏效的话就要考虑做修复软骨手术或膝关节截骨术（knee osteomy）。

软骨一般不会自动重生，修复软骨手术的目的是“填补”软骨组织的缺损部分，并促使软骨再生。医生会建议做“自体基质诱导软骨形成”（autologous matrix-induced chondrogenesis，简称AMIC），手术中会使用人造支架，并结合骨髓刺激技术如微骨折（microfracture）。

软骨修复手术之后，患者往往必须休息一段时间。但一般来说，术后三个月即可正常爬楼梯，也能骑脚踏车，或做低冲击运动。羽毛球属于高冲击运动，可能要术后半年才能练球。

如果膝盖严重错位，可考虑膝关节截骨术，手术可减轻膝盖承受的异常负担，从而减缓膝骨关节炎的恶化。相较于软骨修复手术（多为微创手术），这是较大型的手术，医生会通过切口切断膝骨，重新排列膝骨，再用铁片固定住。手术风险包括感染以及康复缓慢，但完全康复后就可恢复运动。

如果膝骨关节炎已经非常严重，而且上述对策都无用，那可能必须做膝关节置换术（total knee replacement）。这是非常大型的手术，医生会用金属和塑料制成的部件代替整个膝盖关节。手术风险包括金属植入物引起严重发炎；患者术后也无法做高冲击运动如羽毛球。这个治疗方案往往会提供给年龄较大的患者，他们原本就可能只做低冲击运动如步行和骑行。

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