临床证实：口服益生菌配方 降低细菌病毒感染风险

细菌和病毒感染很常见。香港中文大学(中大)医学院去年底的一项临床研究发现,服用该团队所研发的口服益生菌配方SIM01的组别比较对照组减少了细菌和病毒感染的风险。

为进一步了解SIM01对高危一族的效用,中大医学院在2021年至2022年间共招募了453名长期病患者及65岁或以上人士参与研究。参加者在参与研究前或后一星期内接受第一剂冠病疫苗,并随机分配服用为期三个月的益生菌配方SIM01,或含有维生素C的安慰剂(对照组),两者人数各佔约一半。

中大医学院内科及药物治疗学系助理教授张琳教授表示:“这次研究採用了严格的随机、双盲、安慰剂对照试验的设计,并以精准的宏基因组学(Metagenomics)分析,旨在评估SIM01能否恢复健康的肠道微生态及提升免疫力以抵御细菌和病毒感染的效果。”

此研究由香港医务卫生局医疗卫生研究基金支持。

减少感染风险 强化免疫力



团队发现,服用益生菌配方SIM01的组别患上冠病病毒及其他细菌和病毒感染(包括皮肤炎、败血病和伤口感染)的风险明显较对照组低(第一个月:0.5% vs. 5.6%;第三个月:0% vs. 0.6%;第六个月:4.8% vs. 15.5%;第12个月:5.4% vs. 14.4%),显示SIM01可以提升免疫力对抗其他细菌和病毒感染。

重塑肠道菌群 多处健康受益



值得一提的是,在上述研究中,研究团队以宏基因组学,分析283名服用三个月益生菌配方SIM01或安慰剂的市民的粪便样本,以评估他们肠道微生态的改变。结果显示参加者在服用三个月SIM01配方后,肠道菌群中许多益菌的数量有显著提升,并同时降低了多种恶菌的含量,显示SIM01配方可重塑健康的肠道微生态。

有关研究资料显示SIM01配方能改善肠道微生态状况,辅助人体的抵抗力。(图/商家提供)

中大医学院内科及药物治疗学系教授及香港微生物菌群创新中心总监黄秀娟教授解释:“健康的肠道微生态可以降低接种疫苗后人体内炎症细胞因子的水平,从而减低不良反应的风险。我们利用精准的宏基因组学,首次证明SIM01能够改善肠道微生态提升免疫力,这对长者、糖尿病患者及其他长期病患者尤其重要。”

黄秀娟教授(右):健康的肠道微生态可以降低接种疫苗后人体内炎症细胞因子的水平,从而减低不良反应的风险。(图/商家提供)

通过重塑健康的肠道微生态,SIM01配方能给身体健康素质带来积极作用,包括:

降低疫苗副作用风险:上述研究发现,服用益生菌配方SIM01的参加者在接种第二剂冠病疫苗一个月后,出现不良反应的比率(2.9%)较对照组(12.6%)为低。无论是接种科兴或辉瑞疫苗,服用SIM01的参加者在第三个月(0% vs. 3.1%)、第六个月(6.2% vs. 16.9%)及第12个月(5.4% vs. 17.8%)出现不良反应的比率也持续较对照组低。 改善睡眠、情绪、皮肤:相比对照组,上述研究也发现SIM01组别的参加者有较好的睡眠质素(41.4% vs. 19.3%、较正面的情绪(21.1% vs. 11.4%)及皮肤质素有所改善(14.1% vs 7.0%)。 辅助冠病患者更好地恢复健康:中大医学院研究团队曾在2020年下半年香港面对冠病第三波疫情期间进行另一项临床研究。该临床数据显示,服用益生菌配方SIM01的冠病病人,不论是痊愈速度、发炎指数、产生中和冠病病毒抗体、以及肠道微生态状况,均较没有服用有关配方的病人为佳。

中大医学院赛马会公共卫生及基层医疗学院黄至生教授指出:“不少长者、儿童及长期病患者仍然忧虑冠病疫苗可能产生的副作用。与此再时,如何有效提升这些高危一族的免疫力去对抗各种传染病,也是大众关心的重点。(去年年底的)这项大型临床双盲研究证实SIM01有效减低冠病及其他细菌和病毒感染的风险。研究结果正好回应社会的需要,尤其是长者及长期病患者等免疫力较弱人士。”

肠道菌群 影响情绪、睡眠和皮肤



人体的肠道、大脑和皮肤,建立铁三角关系,相互影响。肠道与大脑间有着神经网络传递讯息连接,称之为菌肠脑轴,若是肠道不健康,情绪、皮肤和睡眠会先告诉你!

维持肠道微生态健康,对睡眠、情绪和皮肤都有所帮助。(图/Getty Images)

根据本地肠胃外科医生指出,肠道健康指的是有效的消化食物和吸收营养。当然,这仰赖于肠道中正常和稳定的微生物群数量,以及肠道免疫力。

医学研究已证实,肠道与大脑间有着神经网络传递讯息连接,称之为菌肠脑轴(gut-brain axis)。所以,肠道不健康,会引发心理问题,如焦虑、压力或抑郁。

“当然,压力和抑郁等情绪问题,也会影响肠道,提高受感染或发炎的风险。对于有压力的人来说,对肠道的疼痛感知也会被扩大。”

另外,肠道与睡眠也密不可分,肠道不健康会削弱促进睡眠品质如褪黑激素的生长。而睡眠不足、中断或睡眠质量差,也有损肠道健康。

肠道微生物群的变化也可能引发神经递质的释放,这些神经递质会导致皮肤中过量皮脂的产生。有害的皮肤细菌以皮脂为食,加重皮肤毛孔堵塞和肿胀,带来痤疮(慢性炎症皮肤病)问题。

所以,医生提醒,出现皮肤问题而求诊前,也别忘了同时提升肠道健康。

“即使没有暗疮、痤疮和皮肤过敏的问题,保持良好的肠道健康将有助于保持你的皮肤光泽。”

综上所述,想要皮肤健康,除了饮食健康营养均衡,有需要者,不妨也补充肠道微生物群保健品。通过改善肠道微生态,促进皮肤、睡眠与情绪健康,提升生活质量。

针对亚洲人体质 微生态免疫力配方



SIM01是中大肠道微生物群肠道研究中心特别针对亚洲人肠道所需益菌而研发的活菌配方。它是在利用宏基因组学和人工智能机器学习技术对亚洲肠道微生物组进行了10年研究的基础上开发的。

该配方已经在新加坡部分佳宁药房(Guardian)与屈臣氏(Watsons)出售。

