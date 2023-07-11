人工智能可诊断皮肤病？陈锦华教授：专科医生无可取代

皮肤是人体最大的器官，全球有三分之一人口受皮肤病困扰，但它的影响常被低估。有“皮肤病学奥林匹克”之称的世界皮肤病学大会刚在7月8日于本地画上句点，记者总结记者会及媒体巡游的重点。

人工智能在皮肤病学的领域扮演什么角色？皮肤癌有哪些趋势？常被忽视的皮肤疾病带给患者哪些伤害？

第25届世界皮肤病学大会（World Congress of Dermatology）以“皮肤病学超越国界”为主题，探讨皮肤科学领域的重大突破和进展，也提出了值得思考的问题。

这场有“皮肤病学奥林匹克”之称的学术盛会从7月3日至8日于新达新加坡会展中心举行，参与者包括130个国家的一万多名皮肤病学专家、临床医生、科学家、医疗保健人员和行业伙伴，六天内有260多场专题讨论会、主题演讲、课程和论坛。

第25届世界皮肤病学大会记者会。（世界皮肤病学大会提供）

对个人作息影响极大

国际皮肤科学会联盟（International League of Dermatological Societies）的主席Lars French教授在记者会上说，皮肤科领域持续出现新治疗方法，新治疗的数量仅次于肿瘤学；但与此同时，皮肤病在一些国家地区的诊治率和治疗方法有待改善，人们也常忽略皮肤病会对个人作息造成极大影响的事实。

Lars French以皮肤癌为例并加以说明：越早诊治，治疗效果越理想，所以关键在于尽快得到皮肤专科医生的帮助。何况皮肤癌的发病率呈上升趋势，原因包括日晒时间多了，加上人均寿命延长，活得越久一般接触更多紫外线，所以现在有80多岁发病的患者。此外，公众意识加强了，患者也更早求诊；加上日晒机的使用率提高了，所以同时会看到较年轻的患者。

本届世界皮肤病学大会（简称WCD2023）由国际皮肤科学会联盟（ILDS）和新加坡皮肤病学会等机构联合举办，新加坡全国皮肤中心的高级顾问医生陈锦华教授是大会主席。

陈锦华医生说：“全球有三分之一人口受皮肤疾病所困扰，但它的影响常常被低估。皮肤疾病不但可能改变患者的外表，也会影响精神健康。”

服装系列体现患者所受折磨

7月5日下午为媒体举办的参展商巡游，其中一个重点介绍是皮肤病与精神健康的关联。

德国药商Boehringer Ingelheim与荷兰设计师Bart Hess合作推出的“无法穿戴”服装系列（The Unwearable Collection）以全身型脓疱性干癣（Generalized Pustular Psoriasis，简称GPP）的患者经历为设计发想，体现了患者病发时宛如被许多刀片同时刺痛的折磨。GPP是少见但严重的自体免疫发炎疾病，典型症状为皮肤出现大面积的脓疱、红斑、脱屑，患者常常同时有疼痛、发烧、疲倦等症状。

以全身型脓疱性干癣（GPP）的患者经历为设计发想的“无法穿戴”服装系列。（受访者提供）

此外，慢性手部湿疹是较常见的皮肤疾病。丹麦制药公司Leo Pharma的代表指出，全球有多达10%人口患有慢性手部湿疹，疫情期间洗手次数更频繁，也让手部湿疹更普遍。双手偏偏是容易被人看到的部位，因此患者可能感觉羞耻，情绪也受影响。

AI皮肤分析工具的使用方法一般是由患者上载拍照片，再由工具提供个人化分析和产品推荐。图为La Roche-Posay的Effaclar SpotScan。（龙国雄摄）

AI皮肤分析工具

不少医美品牌在会场秀出以AI驱动的新诊治与护肤工具。

La Roche-Posay的Effaclar SpotScan集结了6000张不同肤色的图片，并运用皮肤科医生使用的痤疮严重程度衡量工具，患者下载App后只须自拍三张图片，就能获取个人化报告以及该品牌的产品建议。

Cetaphil的AI皮肤分析工具已在美国使用，接下来会陆续在其他国家推出。（龙国雄摄）

针对敏感肌的Cetaphil则率先在美国推出了AI皮肤分析工具，原则同样是分析自拍照片，再提供个人化分析和产品推荐。分析工具接下来会陆续在其他国家推出。

随着人工智能的进步，估计接下来会有更多类似分析和诊断工具。陈锦华教授提醒：公众必须斟酌使用，因为分析的准确度往往会根据拍照时的采光，手机相机的品质，以及照片的像素等因素而异。

特别是标榜可诊断皮肤癌的软件，绝对不可因为有软件的诊断而不去求医。他强调，至今没有任何AI可以取代有专科认证的皮肤科医生。

此外，社媒上可见不少自称护肤专家的网红，他希望公众明白安全第一，网红与美容业者不同于执牌医生，无论是接收讯息或进行美容程序都要三思，以免危害健康，例如注射玻尿酸不当，甚至可能导致失明。