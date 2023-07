老年膝关节痛 哪些运动可改善

随着年龄增长,背部、臀部、膝盖或脚踝是最常发生疼痛的部位。伸展运动可防止肌肉紧缩,散步、游泳或骑脚踏车也能改善骨关节和增强灵活度,有助减轻行走时疼痛。

本周提问:关节与行走问题

受访专家:

彭康强医生(黄廷方综合医院膝关节外科骨外科部门副顾问医生)

陈洁美(黄廷方综合医院物理治疗师)

问:

我发现近期走路有关节疼痛的问题。我已退休(75岁),之前当过运输货物的司机,但膝盖疼痛是这几年才频频发作。有时膝盖关节不只痛还有点肿,甚至影响我晚上的睡眠。我平时没做什么运动,每天会步行到附近商店买些日用品,但因为关节疼痛,最近走动的次数减少了。

我想知道像这样的膝盖问题,会随着年龄越来越严重吗?要警惕什么症状?可不可以推荐一些帮助乐龄人士改善骨关节的简单运动?

答:

随着年龄增长,背部、臀部、膝盖或脚踝是最常发生疼痛的部位。膝关节疼痛是求诊的病人中常见的症状,这当中最普遍的是老年人因关节退化而引起的膝盖骨关节炎。

彭康强医生:膝关节疼痛是求诊病人中常见的症状。(受访者提供)

关节表面的平滑软骨会因退变受损,导致骨骼受伤及发生异常的代偿性骨赘(compensatory bone growth)。这往往导致关节肿胀、发热、疼痛,最终造成膝关节变形和关节不稳定。其他常见的膝关节疼痛原因包括:发生炎性关节炎,如类风湿关节炎或痛风,半月板损伤或骨缺血性坏死(avascular necrosis)等等。

一般上,人们要轻松完成所有日常活动,如从椅子上站起来或爬楼梯,膝盖得至少能弯曲110度。如果病患由于各种原因而无法弯曲膝盖,膝盖或其他部位便可能产生疼痛。最终疼痛或导致患者因避免使用受影响的膝盖或减少体力活动,可能带来更多疼痛、身体虚弱与不适症状。

要提醒的是,膝关节问题或许导致人们丧失日常活动能力,如担心膝盖疼痛复发,不得不错过家庭聚会等社交活动,还会影响到患者的情绪和心理状态。此外,无法出门购买日用品,或不能尝试想做的运动,都应考虑去看医生,并与医生讨论哪些活动可以安全进行。有些时候,活动须根据年长者因关节退化所面对的“新常态”做出调整。

突发或持续性疼痛应求医

至于膝盖相关症状,如果有疼痛、关节不稳定、发热或持续肿胀,都建议求医。比方说,患者以前做过关节置换手术,膝盖功能已恢复正常,但最近又突然发生上述症状,就应当让医生检查。通常由活动引起的疼痛与机械性问题有关,而在休息时发生的疼痛,则可能喻示着更严重的病情。

此外,任何伴有发烧症状的关节疼痛和肿胀都应接受检查。常见的上呼吸道感染可能伴有关节疼痛,但要注意的是发生关节内感染或化脓性关节炎(septic arthritis)。这通常需要手术干预和延长抗生素治疗。

如果病人尤其是年长者申诉:关节夜间持续不断疼痛并影响睡眠,或因此导致体重减轻或食欲不振,就须要做进一步检查,以排除恶性组织生长的可能性。

治疗并调整生活 早期患者或不必动手术

膝盖骨关节炎患者要避免上下楼梯,应尽可能乘电梯。(档案照)

针对膝盖骨关节炎,医生或会开处方止痛药,或鼓励患者做物理治疗,减重或使用助行器协助管理病情。患者也可能得改变生活方式,如避免上下楼梯,尽可能乘电梯或使用电动扶梯。这些治疗和生活上的调整,或许有助早期关节炎患者让他们无须动手术,甚至恢复到受伤前的活动状态。

手术治疗通常适用于晚期膝盖骨关节炎患者,而手术前后的物理治疗对康复尤其有益。全膝关节置换术能帮助减轻疼痛,矫正关节畸形和稳定关节。如果关节炎只影响一部分的关节,患者也可以选择接受部分膝关节置换术。一般患者在手术后的同一天就能使用助行器行走,手术恢复期约为三至六个月。

适合年长者的运动

伸展运动是大家熟悉的锻炼方式,通过伸展肌肉可防止肌肉紧缩。此外,经常散步、游泳或骑脚踏车,也能改善活动能力和增强灵活度,也有助于减轻与行走相关的疼痛。

世界卫生组织针对较年轻群体提出的部分指导原则,包括以下几种促进老年人活跃生活的运动类型:

●心血管有氧运动(如快步走)。

●改善灵活度的伸展运动。

●强化肌力的阻力运动,这可根据个人需求量身定制。

●平衡感锻炼,尤其对预防跌倒非常重要。

物理治疗师陈洁美:维持健康体重和注意饮食也是减轻关节压力的重要因素。(受访者提供)

在老年阶段保持良好健康关节的关键,第一步是:认识个人可参与的运动类型,并改善这些锻炼方式,或维持已习惯的关节活动量。第二步是制定可实现的锻炼目标和计划。最后,应根据个人情况调整目标,这包括考虑关节的恢复期,并与适当的锻炼计划相结合。除了个人化的运动计划,维持健康体重和注意饮食,也是减轻关节压力的重要因素。

老年疼痛管理与保持活跃讲座

担心随着年龄增长而出现的疼痛问题吗?黄廷方综合医院将在7月22日(星期六)举办“迈向更强健无痛的生活”(Ageless and Amazing: Insights to a Stronger and Pain-free Life)英语讲座。出席者可进一步了解与年龄相关的关节问题,以及获知乐龄维持活跃生活的贴士。活动入场免费,须先上网报名。

“迈向更强健无痛的生活”英语讲座

7月22日(星期六),上午9时至中午12时

黄廷方综合医院1楼礼堂

(Tower A, Auditorium, 1 Jurong East Street 21 S609606)

报名网站与详情:linktr.ee/phes.jhc

报名截止日期:7月21日,中午12时

健康有问题?把问题电邮到zbnow@sph.com.sg,我们请专家帮你解答。请在Subject栏目上注明:周刊健康百科,并附上姓名、年龄、性别及联络方式。