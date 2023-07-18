男女老化有别 健康管理应不同

与男性相比，女性在怀疑健康出问题时，往往更积极主动求医。除了心态上的差异，通过了解两性在生理层面的不同，人们可根据生理特点，在老化过程中积极采取适宜的健康管理和预防措施，增强身体机能。

衰老是自然的生理过程，但男女在老化过程中会有不同表征。研究显示，全球不同地区的女性往往比男性寿命更长，除了生理特点如激素变化的影响，也涉及个人的生活习惯和环境因素。

与男性相比，女性在怀疑自己有健康问题时，往往会更积极主动地寻求医疗护理。专门提供短期与长期护理服务的Allium Healthcare疗养院护理系主任卢广芬透露，院内记录显示，女性在主动寻求医疗护理方面占了53%。因此女性健康问题往往能更早被发现，也提高了康复的机会。

除了男性与女性在求医态度上的差异，通过了解两性在生理层面的不同，可以鼓励人们根据生理特点，在老化过程中积极采取适宜的健康管理和预防措施，增强身体机能。

生理层面的关键差异

卢广芬与Allium Healthcare疗养院高级物理治疗师陶俊梁从生理层面探讨男女的关键差异。不过要注意的是，这些身体功能的区别属于总体趋势，个人的整体健康、生活方式和基因等因素，也会影响身体功能。

●体力与肌肉量：男性和女性体力与肌肉量都会随年龄下降。卢广芬说，男性睾丸激素会跟随年龄增长而下降，导致肌肉质量、力量和骨密度迅速减少。常被视为整体力量指标的握力（grip strength），在年长男性中会下降得更快。然而陶俊梁指出，男性一生中总体的体力与肌肉量还是比女性高。这与荷尔蒙变化有关，此差异会随着年龄增长而更加显著。相较女性雌激素在更早的年龄开始下降，男性雄激素睾酮的水平，随着年龄增长下降的速度会较缓慢，这导致男性在肌肉量和力量方面的优势逐渐增大。

●心血管耐力：年龄相关因素会导致心血管耐力降低。陶俊梁说，与同龄男性相比，女性的有氧能力和耐力往往略高，这主要是由于身体成分和心血管适应能力的差异。无论男性或女性，都应定期做提高心率的运动，如快步走、慢跑、骑脚踏车、游泳和跳舞。

●骨质密度：女性患骨质疏松症的风险会较高，此病的特征是骨密度下降，尤其是在绝经后。卢广芬解释，女性因为更年期的荷尔蒙变化，更容易发生骨质疏松症。这进而会削弱骨骼，增加骨折风险，影响活动能力和灵活性。陶俊梁指出，男性也会经历与年龄相关的骨密度下降现象，但速度会较慢。

女性患上骨质疏松性骨折风险更高，应多关注老年平衡与跌倒相关问题。（iStock图片）

●平衡与协调：随着年龄增长，男性和女性的平衡和协调能力都会下降。本地研究指出，至少有20%年龄在65岁及以上的老年人在一年内发生摔倒事故。不过，女性往往有更高的骨质疏松性骨折风险，因此更应该关注老年平衡与跌倒相关问题。

●灵活度和关节活动能力：陶俊梁指出，女性因为身体成分和荷尔蒙因素的差异，总体的灵活度较佳。卢广芬解释，这部分原因与胶原蛋白含量、荷尔蒙激素和关节结构的差异有关。由于胶原蛋白减少和关节结构的变化，男性和女性都可能面对灵活度和关节活动范围下降的现象。

●身体的组成（包括脂肪量、肌肉质量等）：与女性相比，男性通常有较高比例的肌肉质量和较低的身体脂肪量。不过陶俊梁指出，随着年龄增长，男性腹部脂肪量会上升，而女性则是由于更年期荷尔蒙的变化，在臀部和大腿部位显现出体重的增加。

疾病表现与影响各异

某些与年龄有关的疾病，对男性和女性的影响也有所不同。卢广芬举例：“女性患纤维肌痛等慢性疼痛的比例会更高，而男性则更容易患上特定类型的神经退行性疾病，如帕金森病。这些差异会影响治疗方法和病情的管理方式。”

此外，男性和女性在以下疾病的表现方面也有差别：

●心血管疾病的症状：与女性相比，男性患心血管疾病的风险会更高，男性一般表现为典型症状如胸痛，而与年龄相关的心血管健康的下降情况可能比女性发生得更早，进展也会更快。女性则往往有更多非典型症状，如呼吸急促、疲劳或恶心。因此，女性更可能发生诊断不足，或在治疗方面出现延误的情况，定期接受身体检查就更为重要。

●骨质疏松症：对男性和女性都有影响，但女性在绝经后得骨质疏松症更为普遍，女性骨密度下降的情况会更快，这与平衡和协调能力下降也有关。更年期期间的荷尔蒙变化，包括雌激素水平低下，会导致女性某些身体机能更迅速衰退。女性须更密切关注钙质和维生素D的摄取量，定期做骨质密度检查，也可与专业医疗人员探讨激素替代疗法的需求，或是其他相关选择。另一方面，男性也应当随着年龄增加，更频密地做骨质密度检查，以防干预治疗延迟和骨折风险增加。

较年长男性应更加关注前列腺健康与睾丸激素水平下降的情况，适时与医疗专家讨论与安排相关检查。（iStock图片）

●生殖健康：妇女的生殖健康事项包括定期做乳腺癌和宫颈癌检查，讨论避孕方法，以及更年期症状的管理与如何保持整体妇科健康。另一方面，男性年纪越大越应当关注前列腺健康。这包括定期做前列腺癌筛查，并根据情况与医疗专家安排医疗复诊等。此外，男性的睾丸激素水平会随着年龄增长逐渐下降。一些男性可能会出现精力减少，肌肉萎缩和性功能改变等症状，应坦然与医疗专家探讨个人担忧与适当治疗。