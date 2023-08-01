儿童误吞异物的案例近年在本地与海外都有上升趋势，带有安全隐患的物品包括磁珠、吸水珠和小型纽扣电池，家长为孩子选购玩具时应格外谨慎。看护者应避免让幼儿玩含磁铁的小部件或有大量松散零件的玩具。

为孩童购买玩具时，安全应是首要考量。据消费品安全办公室（Consumer Product Safety Office，简称CPSO）的观察，儿童误吞异物的案例近年在本地与海外都有上升趋势。引起关注并带有安全隐患的物品包括：磁珠、吸水珠（water beads）以及常用于玩具的小型纽扣电池。

竹脚妇幼医院急诊科顾问医生陈明仁指出，院内急诊科常见的涉及儿童玩具零件的伤害意外包括：磁铁（从2019年的26例增加到2021年的38例），纽扣电池（从2019年的10例增加到2021年的25例），吸水珠（从2019年的1例增加到2021年的7例）。他说：“由于这些玩具或玩具零件有光泽或色彩鲜艳，对年幼孩童很有吸引力，经常会放在嘴巴、耳朵或鼻子里。”



针对CPSO列出的这三类物品，也是竹脚妇幼医院伤害预防工作小组主席的陈明仁医生指出：“磁珠十分危险，因为这可能使肠道卡在不同磁珠之间，导致肠壁受损。纽扣电池可能会腐蚀，并造成胃、食道和鼻子等器官穿孔。吸水珠在接触体内液体后，可能会膨胀许多倍，进而导致肠道阻塞。”