六种食物可降低心脏病风险

最近公布的一项新研究列出六种有助降低患上心脏病风险的食物，其中包括让人意想不到的全脂乳制品。

研究报告首席作者是加拿大麦克马斯特大学人口健康研究学院的Andrew Mente副教授，他和其他研究员首先根据“前瞻性城市乡村研究”（Prospective Urban Rural Epidemiology，简称PURE）近14万8000名研究对象的饮食习惯，制定了“健康饮食评分表”。

他们定义的健康饮食包括六种食物：水果、蔬菜、坚果、豆类、鱼和乳制品（多为全脂产品）。

接着，研究小组把这个评分标准应用在五项大型研究（涵盖80个国家24万5000名研究对象），找出上述健康饮食与死亡、中风与心血管疾病的关系。这是历年来最大型，调查对象最多样化的营养学研究，难得的是不同收入水平的国家都被纳入研究范围。

结果发现：吃较多水果、蔬菜、坚果、豆类、鱼和全脂乳制品这六种饮食的研究对象，无论是患上心脏疾病或死亡的风险，都比其他没有经常摄取这些食物的人低；这个现象在收入较低的国家尤其显著。

健康饮食得分最高的研究对象，他们的死亡风险比得分最低的群体少30%；中风风险少19%；患上心血管疾病的风险少18%；心肌梗塞的风险少14%。

研究员也列出健康饮食得分最高的群体的日常饮食分量：

每天吃五份蔬果（563.1公克）；

每天吃半份豆类（48公克）；

每天吃1.2份坚果（28.2公克）；

每天吃0.3份鱼（26.1公克）；

每天吃两份乳制品（185.5公克），其中包括1.4份（130.5公克）的全脂乳制品；

每天吃0.3份鸡肉（22.1公克）；

每天吃半份红肉（54.5公克），这里指的是非加工肉类。

推荐全脂牛奶或乳制品

名单上的大部分食物都是各国心脏健康组织长期以来推荐的食品，特别是果菜、豆类和坚果。较让人意想不到的是全脂牛奶或乳制品，许多保健组织都建议选择低脂或无脂牛奶或乳制品。

研究员在报告中指出，肉类与乳制品都含有饱和脂肪，一直以来都被视为提高血脂水平和心血管疾病风险的因素。不过近期的数据显示，饱和脂肪确实会提高坏胆固醇水平，但对于血脂和血压的负面影响可能没有预想中大。

Mente副教授接受医疗网站Healio访问时说，这项研究没有特别分析食物之中的生物活性物质有何功效，例如其他研究发现某些果菜包含的多酚（polyphenols）可能在降低心血管疾病风险这方面特别有效。他认为可做更多研究，以便确认果菜所赋予的保健功效之中，究竟有多大比率是来自多酚或其他养分。

上述研究报告在7月6日刊于《欧洲心脏期刊》（European Heart Journal）。