莱佛士坊公园免费休闲活动

压力是许多疾病的风险因素，要保持身心健康，记得给自己腾出时间休息与放松。放下手机，进行户外活动，如做运动、散步，或接触新事物，都有一定减压功效。

莱佛士坊地铁站外的莱佛士坊公园（Raffles Place Park）将在来临星期五和星期六（8月18日、19日）举办多个免费休闲活动，包括球类运动和户外电影放映会，适合全家大小一同参与。

公众可在莱佛士坊公园玩法式滚球（Pétanque）和羽毛球。（莱佛士坊联盟提供）

球类运动 （18日下午4时至晚上9时；19日下午1时至晚上8时）：公众可参与法式滚球（Pétanque）和羽毛球，玩家还有机会索取免费饮料（先到先得，送完为止）。提供免费饮料的商家包括EGA Juice Clinic、Vibe Bistro、Gloria Jean’s Coffees和Granny’s Oat Shop等。

（18日下午4时至晚上9时；19日下午1时至晚上8时）：公众可参与法式滚球（Pétanque）和羽毛球，玩家还有机会索取免费饮料（先到先得，送完为止）。提供免费饮料的商家包括EGA Juice Clinic、Vibe Bistro、Gloria Jean’s Coffees和Granny’s Oat Shop等。 户外电影院 ：19日傍晚6时开始，公众可免费观看皮克斯的动画片《心灵奇旅》（Soul）。

：19日傍晚6时开始，公众可免费观看皮克斯的动画片《心灵奇旅》（Soul）。 儿童美术区 ：19日下午1时至傍晚6时，现场会有四个创作区让不同年龄层的小朋友发挥创意，画画和创作建筑模型等。

：19日下午1时至傍晚6时，现场会有四个创作区让不同年龄层的小朋友发挥创意，画画和创作建筑模型等。 本地品牌市集：聚集24个摊位，售卖饮食、服饰和家居饰品等，其中包括主打有机饮食和公平贸易咖啡的Ecolah Organic，售卖蛋白质饮料和零食的Heal Nutrition，提供蜡烛和其他香氛产品的Hush Candle，具备耐氯和UV防晒功能的泳衣专卖店Beachme。

活动由莱佛士坊联盟（Raffles Place Alliance）举办，获国家公园局支持。欲知更多详情，请浏览莱佛士坊官网（rafflesplace.sg）和社媒账号（facebook.com/rafflesplacesg）。