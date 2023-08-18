隔夜蛋炒饭吃出问题？

隔夜蛋炒饭吃出一死一休克。隔夜剩菜成为冰箱尴尬的存在！

中国江苏省南通市一对80多岁夫妇没有慢性病，最近却突然严重上吐下泻和腹痛，送医后老妇最终不治身亡，老翁经抢救后保住性命。

治疗老夫妇的医生将中毒源头锁定了两人所吃的隔夜蛋炒饭。医生认为普通的肠胃炎不会这么严重，患者炎症指标高，应该是细菌感染引发的脓毒症和感染引发的多重器官衰竭。

炒熟的鸡蛋易变坏

马来西亚营养师林冠良针对这起悲剧在社交媒体发文说，炒熟的鸡蛋容易被消化，也容易变坏。如果生葱花也与隔夜蛋炒饭一起保存，就提高了生熟食交叉污染的风险。

美国哈佛大学公共卫生学院教授科洛斯彼（Guy Crosby）则指出，有些剩菜不到四天就会变坏，有些可保存一周以上。保存期限取决于食物的酸硷值、水分、保存时间和温度等条件。

也有医生指出热天会加速细菌繁殖，冰箱只能延缓细菌繁殖，从冰箱拿出来的隔夜饭菜一定要彻底加热才可以吃。

八食物不宜隔夜吃

香港营养师Charlene Wong在Instagram贴文指出，有八种食物不宜隔夜或再加热后进食，否则可能滋生细菌，甚至产生有害物质：

1.蘑菇

经过加热后，蘑菇的蛋白质会变质并滋生细菌，易导致肠胃问题。

2.甲壳类海鲜

蟹和虾等甲壳类海鲜搁置时间长，容易滋生细菌，在人体内生成毒素，增加肝脏负担。

3.雪耳

含丰富硝酸盐，煮熟后置放越久，亚硝酸盐越多，有害健康。

4.鸡蛋

若没彻底煮熟就冷藏，增加沙门氏菌滋生的机会。所以煮熟后不要剥壳，有助减少细菌滋生。

5.菠菜

含丰富草酸和硝酸盐，再加热后转化为亚硝酸盐，有致癌风险。

6.牛奶

置放时间长容易破坏本质和滋生细菌，而多次加热也会导致营养流失。

7.马铃薯

煮熟后若没放在冰箱保存，容易滋生细菌，二次加热后更会促进细菌增生。

8.韭菜

含丰富草酸和硝酸盐，二次加热后会转化为亚硝酸盐，有害健康。