从灯光到装饰 10建议助打造“亲失智症”家居

“亲失智症”家居设计的关键在于了解失智症人士的需求。从灯光到色彩、厨房电器到家居装饰，用心选择就能让失智症人士的生活少些麻烦，多些温暖。

新加坡理工大学林竖美副教授：装修家居时采取通用设计原则，就能兼顾美感与家人的不同需求。（受访者提供）

要打造“亲失智症”家居环境，最理想的做法是亲属在患上失智症之前就着手进行，因为一旦患上失智症才来装修，不但大费周章，事倍功半，失智症人士也可能难以适应。

与新加坡失智症机构一起进行研究项目的新加坡理工大学（SIT）林竖美副教授是职能治疗师，也是大学的应用学习助理教务长。她指出，装修家居时采取通用设计（universal design）原则，例如采光佳、地板防滑、走道通畅无阻，就能兼顾美感与家人的各种需求。

林竖美副教授说：“失智症人士学习新东西并不容易。打造一个亲失智症环境能帮助他们尽可能长久地继续住在自己家里。”

别等到家人患上失智症才把煤气炉换成电磁炉，应尽早让家人学会使用方法，习惯使用电磁炉下厨。（iStock图片）

打造“亲失智症”的家居环境可从哪些方面着手？

林竖美副教授的具体建议如下。

地板单色为佳，避免选用会反光、带有花纹、设计过于复杂或容易让人滑倒的地砖。 巧用对比色，例如地板的颜色应该与墙壁和房门、大门明显不同。门把手和门的颜色要有所对比；墙壁与扶手、马桶与地板、马桶盖与马桶、家具与墙壁、地板等亦然，让失智症人士一眼就能辨识把手、扶手、马桶、家具的位置。 从室内就能看到室外风景，而且要重视采光；白天时有自然光，到了晚上也能透过窗口看到外头天黑，让失智症人士感受到日夜的变换。窗口应选用防眩玻璃。 浴室、厕所和走道应有扶手。 安装感应灯，失智症人士半夜起身上厕所也能看得一清二楚，降低跌倒风险。 电器以设计简洁、容易操作为佳；电器的按钮和开关可以自己加上说明标签。 电磁炉比煤气炉安全，但我们不应要求家人在患上失智症之后才学习使用电磁炉；应尽早让家人学会使用方法，习惯使用电磁炉下厨。 在显眼处摆放体积较大的日历、月历；设计简洁，号码清楚显现的时钟；可用来记录日常事宜的白板。 确保家里有足够收纳空间，而且没有太多杂物，整体环境必须整齐、洁净。 壁橱和收纳柜的颜色应该与墙壁有所对比，而且要包含开放式置物架或透明门，让失智症人士一眼就能看清楚里头收了什么东西。

马桶与地板的颜色应该有所对比，马桶盖的颜色也应该与马桶不同，让失智症人士更容易辨识。（iStock图片）

林竖美副教授提醒：有些年长者可能把失智症视为禁忌话题，打造亲失智家居时可以“低调””一些，不必特地说装修的原因是担心他们将来患上失智症。