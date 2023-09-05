消除阻力增加助力 促进钙质吸收

摄取富含钙质的食物，配搭促进钙质吸收与使用的营养素，同时避免过多食用可能干扰钙质吸收的食物，就能让钙顺顺利利一路补到细胞。

话说营养素由食物经过消化分解后，被吸收、输送、转化，最终到达细胞被代谢使用的整个过程，宛如一条西天取经之路那么惊险曲折。决定营养素是否顺利被人体吸收与使用的，有助力与阻力两大因素。了解营养素细胞所经之路所面对的助力与阻力，就会知道怎么吃才能使放入口中的食物，最终滋养到身体细胞，避免发生像现代医学之父威廉奥斯勒（Willian Osler）所提醒的：“我们所吃的，只有一小部分滋养到我们的身体，其余的都化成废料，并且导致能量流失。”

骨骼疏松是现代人特别是中老年人常面对的问题，而高钙食品或钙质补充品是一般人补钙的来源。然而，钙质要有效地被吸收与代谢，需要与其他营养素产生相互作用。这就如同唐僧师徒西游取经成功，得依靠整个团队的配合；而这其中最重要的就是维生素D。当钙进入小肠时，它需要转运蛋白（transport proteins）的协助才能被吸收，就如现代人出国过关卡时，通过柜台盖章常常要大排长龙，但若是使用电子闸门，直接扫描护照，通关过程就快捷得多。在小肠肠壁上，转运蛋白就如那电子闸门，能让钙质顺利地从小肠进入血液循环中。而维生素D就是促进这种转运蛋白合成的幕后功臣。

维生素C也可增加钙吸收率当缺乏维生素D时，即使膳食中钙含量充足，人体也可能无法充分吸收和利用钙。这或会导致软骨病和骨质疏松症等骨骼问题，以及其他缺钙的健康问题，所以摄取维生素D对钙的吸收和利用至关重要。