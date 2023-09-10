哪款酸奶营养美味少负担？

酸奶除了促进消化，改善胃肠道功能，还能缓解口臭？市面上酸奶口味众多，究竟哪一款适合你？《健康360》新栏目“吃得好”第一期，记者试吃六款酸奶，比较口感和营养成分，也提醒大家细读营养标签，做出明智的消费选择。

本版《健康360》推出新内容：有介绍食品的“吃得好”，让你活动筋骨的“动起来”，以及与你分享保健心得的“达人说”，这些新栏目将轮番登场。“吃得好”第一期由《联合早报》四名保健记者介绍六款酸奶。酸奶也称优格、酸乳酪，含有丰富的益生菌，可调整肠道菌群，抑制有害菌，促进消化吸收，改善胃肠道功能。此外酸奶也有助降胆固醇，预防便秘和缓解口臭等。专家建议酸奶在餐后半小时到两小时吃。



陈映蓁推荐Meiji Bulgaria Yogurt（明治保加利亚酸奶）

在日本居住时，常吃明治（Meiji）保加利亚酸奶，喜欢它无添加糖分，口感较轻，有奶香但不会太浓稠。可“素吃”，亦适合搭配水果、果酱，想换口味就撒上肉桂粉或可可粉。



保加利亚是酸奶食用历史最悠久的国家之一，传统保加利亚酸奶是在无釉陶器中经过长时间低温发酵制成。明治员工在1970年大阪世博会上的保加利亚展馆尝到道地原味酸奶后惊为天人，研发后推出日本首款原味酸奶。包装上的LB81是来自保加利亚的益生菌（Lb bulgaricus 81）的简称，这款酸奶也包含S. thermophillus。