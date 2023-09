为健康开“社会处方”

医疗处方是医生针对疾病所开出的药物指示,社会处方则是针对病人的社会层面,了解病患需求、爱好、生活习惯等,为他们制定个人化的健康管理方案。社会处方的功用就是作为桥梁,将人们与社区资源相互连接。

“健康SG计划”(HealthierSG)是近来的热议课题,随着这计划逐步推出,基层医疗体系和社区伙伴将加强合作关系,打造更好的健康生态系统,敦促年长者更注意身心健康。“社会处方”(也称“个性化整合型管理方案”,social prescribing)属于这计划的其中一项关键要素,包括了解病患需求、爱好、生活习惯等,为他们制定个人化的健康管理方案。

什么是社会处方医疗处方是一般医生针对病患疾病所开出的特定药物指示,而社会处方的概念便是针对病人的社会层面,包括社交生活与日常习惯,做出健康管理指导。

新保社区医院副总裁(教育与社区伙伴协作)李庆福副教授配合近期启动的“新加坡社会处方实践社群”(Singapore Community of Practice for Social Prescribing)开幕活动受访时提到,超过80%的健康状况是受到非医疗因素影响的。这些因素属于“影响健康的社会关键因素”(Social Determinants of Health),包括人们生长、居住、工作的社区环境,也涉及体能活动、艺术类项目、亲近自然环境,以及心灵寄托如宗教信仰类活动。