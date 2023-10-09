与亲友动起来提升幸福感

你幸福吗？满意自己的身心健康吗？

根据运动服装品牌lululemon在9月发表的第三份年度《全球幸福感报告》（Global Wellbeing Report），包括我国在内的14个国家地区总计1万4000名受访成人之中，仅12%认为自己已达到理想的身心健康水平；42%觉得基于社会压力而必须装出幸福的样子。

这项研究是在2023年5月1日至6月6日进行，研究对象来自新加坡、香港、日本、南韩、泰国、美国、加拿大、英国、法国、德国、西班牙、澳大利亚、新西兰和中国大陆。受访者之中，三分之一认为自己的幸福感相比以往任何时期低；本地受访者之中，有36%说根本没时间审视自己的身心健康。

参加墨菲挑战该如何准备

配合这份报告，lululemon在10月展开“寻找你的幸福”企划，在亚太区不同城市举办促进身心健康与幸福感的活动。在本地，焦点活动之一是Mobilus Studio的CrossFit（混合健身）教练艾登（Aidan Chemaly）率领的“墨菲挑战”（Murph Challenge）。

这是纪念在阿富汗阵亡的美国海豹部队成员墨菲的一组健身活动：跑步一英里（1.6公里），100次引体向上，200次伏地挺身，300次深蹲；接着再跑一英里，全程穿着9公斤的负重背心。所需时间按体力而异，短则30分钟，长则一小时。

健身教练艾登说，运动有助促进精神健康，有困扰时也应该向亲友或专人倾诉。（受访者提供）

艾登在2021年因为友人自杀而开始做“24小时的墨菲挑战”，希望借此鼓励更多人了解运动与精神健康的关联，并勇于谈论自己的精神健康。他在10月15日（星期天），从凌晨12时到晚上9时半之间，在四个健身房完成九次“墨菲挑战”。公众可报名参加任何一场，每场的报名费30元，所得将全数捐给新加坡援人机构（SOS）。

“墨菲挑战”的难度不低，对体力的要求相当高，任何人都能参加吗？艾登认为个别动作其实相当简单，而且可以根据个人体力调整难度。

事先该作何准备？艾登建议：平时有运动习惯，记得在接受挑战前多休息。此外要确保饮食均衡，一整天摄取充足水分，每晚有至少7至9小时的优质睡眠。想练习的话，可以先完成简化版的墨菲挑战，例如跑步距离可缩短，深蹲和伏地挺身的次数可减少。到了正式挑战时，也可以约朋友一起做，分担运动量。

艾登说，根据《全球幸福感报告》，有助加强幸福感的做法包括：和其他人一起运动。“幸福感较高的受访对象参与免费社区运动班的概率，是幸福感较低者的四倍。”

对艾登来说，运动以及和亲友的沟通都是良好精神健康的基础。“艰难的时期需要可以依靠的人，也不应该担心让别人看到自己正在面对困难。”

24小时墨菲挑战

活动报名费所得将全数捐给新加坡援人机构（SOS）。