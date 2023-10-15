日常生活无外乎衣食住行。本栏目精选乐活保健优品，让大家乐在其中，活有花样，共享健康好生活。

环保洗衣蛋取代洗衣精

洗衣粉、洗衣液和柔软精的化学成分可能污染水源和生态系统，产品的塑料包装也对环境造成一定负担。

Ecoegg洗衣蛋不含化学物质，能减少环境污染。（商家提供）

英国Ecoegg标榜环保、可重复使用，以及不含有害化学物质——打开蛋形洗衣球，倒入黑白两色的矿物质颗粒，关好放入洗衣机（衣物上面），可取代洗衣粉和柔软剂。

洗衣蛋内的电气石陶瓷颗粒负责削弱污垢与衣物之间的粘合力；矿物颗粒的活性成分可渗透衣物，解除灰尘和污垢。白色矿物颗粒溶解到原来分量的一半时，须加入补充颗粒。

三款可选：无香精，清新亚麻，春日花香。适用于多种机型。获英国过敏协会认证，肌肤敏感者适用。

▲售价：$21.50（可用70次）／补充颗粒$10.50（可用50次）

售于：SuperNature门市（26 Dempsey Rd S247693）与网店（eshop.supernature.com.sg）

高效高浓度护肤精华

药妆MartiDerm新精华素系列Shots，针对五种不同皮肤状况。（商家提供）

西班牙知名药妆品牌MartiDerm推出新精华素系列Shots，一共五种产品针对不同皮肤状况：维生素C抗氧化，A醇（Retinol）防皱再生，玻尿酸紧肤，水杨酸去瑕疵，熊果素（Arbutin）祛斑。

每种精华素都包含两个高度浓缩的活性成分，例如祛斑产品包含5%熊果素和甘草次酸（glycyrrhetinic acid）；防皱的有0.3%A醇和烟酰胺（Niacinamide）。

活性成分的功效获临床实验证实，记得使用前先做过敏测试，而且每次使用只需米粒般大小的分量。

▲售价：$56（20毫升）

售于：MartiDerm官网（martiderm.com.sg），U-Scents网站与门市（12 Jalan Klapa S199324），Shopee及Lazada

源自泰国的137 degrees原味和香蕉口味燕麦奶，不添加蔗糖、防腐剂等化学物质。（商家提供）

富含膳食纤维燕麦奶

接近或已过“最佳食用期”的食品还能吃吗？这主要得视贮存方式，若闻起来、看起来都没问题，一般还能食用。未开封的燕麦奶只要贮存情况良好，保质期过后的六个月内仍可饮用。

本地社企MoNo Foods为减少食物浪费，以特价出售快要逾期或已过最佳食用期的食品。最近上架的包括来自泰国的137 degrees原味和香蕉口味燕麦奶。

燕麦奶是其中一种较受素食者和乳糖不耐症者欢迎的植物奶，它的蛋白质含量相当于牛奶，而且富含膳食纤维。原味含96.5%燕麦奶和少许薏仁；香蕉口味含94%燕麦奶、少许薏仁和香蕉果泥。产品不添加蔗糖、防腐剂等化学物质。

▲售价：$2至$3（1公升装）

售于：MoNo Foods（裕华国货牛车水总店二楼，70 Eu Tong Sen Street S059805）

适合极限运动爱好者智能表

佳明（Garmin）最新推出tactix 7 AMOLED版智能运动腕表，1.4英寸AMOLED屏幕可自动调节亮度，并兼具传统运动表的按钮和智能表的触屏显示。

戴上tactix 7 AMOLED版智能运动腕表，无论做什么运动，都能更快速准确地获得身体数据。（商家提供）

其他特点有腕上导航，以及详细的运动表现与健康监测功能。这包括采用经改良的心率传感器，穿戴者无论做哪种运动，都能更快速准确地获得身体数据，如脉搏血氧、呼吸频率、心率，以及具进阶睡眠监测功能的睡眠分数和分析。启动夜视模式时，内置手电筒使用可调节亮度的绿光，有助保护穿戴者的自然夜视能力，同时提供照明。

具备多种运动模式，包括攀岩、力量训练等活动，提供实时体力值等信息，也具有军事级别的耐热、防水与防震功能，适合极限运动爱好者。

▲售价：$2079

售于：佳明网店（store.convergent.com.sg），指定授权零售商、Lazada、Shopee。

运动后按摩“神器”

长条滚筒便于来回滚动，具有按摩和促进血液循环作用。（商家提供）

收纳方便的三合一运动按摩配件。（商家提供）

运动后，身体一些部位肌肉疲劳酸痛，需要按摩松松筋骨。

这款设计独特的三合一多功能套件，是运动后的自我按摩“神器”。每个配件能达到深层按摩，舒缓疼痛肌肉的功效。包装内有一个中型长条滚筒，可以放在小腿底下、股四头肌（quadriceps）、大腿内收肌（adductor）、后腿肌腱（hamstrings）或股肌等部位来回滚动，除了按摩作用，也可促进血液循环。

另有一个类似擀面杖的按摩棒，可按摩后腰、大腿等部位。小球可用脚掌轻轻压着，做来回或旋转滚动动作。

按摩棒和小球可收藏在长条滚筒里，收纳非常方便。

▲售价：$29.90

售于：Decathlon运动专卖店

超轻越野鞋耐磨耐穿

新式Hoka Speedgoat 5最大卖点是超轻，只有292克。（商家提供）

越来越多喜欢徒步和越野者，选择轻盈的越野和登山鞋。这款Hoka Speedgoat 5运动鞋专为越野和登山者设计，最大卖点是非常轻，只有292克，约五六个鸡蛋的重量，比以往的款式更轻，而且质地良好，耐磨耐穿。

鞋款具有保护脚趾的良好设计，全新设计的Vibram Megagrip与牵引耳（traction lug），大大增强对松散土壤的抓地力，较轻的鞋底夹层垫具缓冲效果，长时间穿着也舒适。

颜色有石蓝、深柑橘。如果能防水，那就更好了。

▲售价：$181.30

售于：Lazada