选对巧克力 健康少负担

香甜可口的巧克力，是不少人喜爱的疗愈系零食。市面上的巧克力琳琅满目，种类繁多，《联合早报》保健记者推荐六款含糖量低的巧克力，以及对健康较有益的黑巧克力，让大家享受甜蜜时能少点负担。

巧克力口味众多，黑巧克力最健康，对保护心脏有裨益。它含有碳水化合物、蛋白质和矿物质，营养丰富又好吸收。以下介绍六种不同口味的巧克力食品，包括燕麦粒、曲奇饼、布丁和零食等，肚子饿时可帮助补充能量。

Oatberry黑巧克力无麸质格兰诺拉燕麦粒

Oatberry黑巧克力无麸质格兰诺拉燕麦粒，可加入酸奶或新鲜水果，当早餐也可当零食。（龙国雄摄）

传统燕麦营养价值非常高。这款Oatberry黑巧克力格兰诺拉（Granola）燕麦粒经过认证，是无麸质、全天然，无乳制品、鸡蛋、大豆和人造糖，素食者可食用的产品。

燕麦可说是谷物家族的“明星”，它饱含β-葡聚糖，可调节肠胃，降低血脂和坏胆固醇。要控制三高、瘦身者，燕麦是方便又营养的好选择。

无麸质饮食对管控乳糜泻（食用麸质引起的疾病）有助益，饮食优势包括改善健康、减轻体重和增加能量。

配搭黑巧克力、有机椰子、可可和海盐，经过精心手工烘焙而成，可加入酸奶或新鲜水果，当一份早餐，也可当零食。（文／林弘谕）

▲售价：$13.90（250克）

Voortman Bakery巧克力曲奇饼

这款巧克力曲奇饼的包装上注明不加糖，但仍含有少量糖分，应酌量吃。（龙国雄摄）

巧克力曲奇饼是大小孩子爱吃的零食。Voortman Bakery曲奇饼注明不加糖，但细看包装每100克的产品，碳水化合物仍有0.3克的糖分。与市面上许多类似曲奇饼相比，这产品的含糖量算是偏少，但还是提醒大家应酌量吃。

这款曲奇饼巧克力味十足，但不会太甜，富有嚼劲又带酥脆的口感，可加分。（文／孙慧纹）

▲售价：$5.25（227克）

Arla蛋白质巧克力布丁

蛋白质巧克力布丁，绵密口感似慕斯，糖分不高且巧克力味浓郁。（龙国雄摄）

主要材料包括牛奶、牛奶蛋白质和减脂可可粉，富含蛋白质，且热量、糖分、脂肪都不算太高。一杯布丁200克，热量仅154大卡，脂肪3克，糖8.8克，蛋白质多达20克（相等于三个鸡蛋）。

说是布丁，但绵密口感似慕斯；巧克力味浓郁，微甜。想吃得更健康，不妨把一杯分成两份与亲友共享，亦可拌入酸奶或坚果，让甜点更富营养。

Arla是丹麦公司，是欧洲最大的乳制品企业之一。（文／陈映蓁）

▲售价：$3.75（200克）

Scoop薄荷黑巧克力

Scoop薄荷黑巧克力虽不含糖，但不苦涩。（龙国雄摄）

摄入过多的碳水化合物是诱发肥胖的原因之一，所以尽量不吃牛奶巧克力，因为每100克牛奶巧克力中大概含53.4公克碳水化合物，Scoop Wholefoods出售的薄荷黑巧克力（Dark chocolate mint drops）则是3.9克，吃得比较安心。

产品含72%黑巧克力，不含乳制品、麸质、坚果。适合纯素食者与生酮饮食者。黑巧克力被证明有助于降低血压，改善心脏和大脑的血液流动、防止血栓和对抗细胞损伤。这款巧克力虽不含糖，但所添加的薄荷油使得它有股微微的冰凉口感，而且不苦。（文／李亦筠）

▲售价：$6.90（100克）

Carman’s Brownie with Choc巧克力燕麦棒

燕麦棒富含碳水化合物和膳食纤维，能取代高油高糖零食，提升饱足感。（龙国雄摄）

能量棒（energy bar）和一般零食最大的差异在于营养价值。前者注重营养成分和热量等细节，后者则往往更侧重于口感与味道。

为生活奔波时，很难有时间好好用餐，能量棒是便捷补充营养的好方法。燕麦棒富含碳水化合物和膳食纤维，能取代高油高糖零食，提升饱足感。包装上注明每份燕麦棒的糖分含量少于4克，吃起来确实没那么甜，但能品尝到巧克力的美味。（文／孙慧纹）

▲售价：$7.20（一盒六个）

Boxgreen酥脆零食（黑巧克力+花生+盐酥卷饼）

Boxgreen的Crunchies（酥脆零食）：微苦的黑巧克力粒搭配腰果、花生和盐酥卷饼，口感丰富，适合解馋。（陈映蓁摄）

微苦的黑巧克力粒搭配咸咸脆脆的花生和盐酥卷饼（pretzel），截然不同的味道和口感交错，比单吃巧克力或花生更易解馋。味蕾在更快时间得到满足，有助避免饮食过量。

如果选购大包装，建议把适量零食倒在小盘，而不是直接把手伸进去掏出来吃，以免因为看不到吃了多少而不知不觉吃得太多。

Boxgreen是2014年创办的本地零食品牌，所有零食不含人造色素或调味剂。（文／陈映蓁）

▲售价：130克包装$10.90／一盒六包（每包30克）$12

（注：产品价格仅供参考，不同销售点，价格或有微差。）