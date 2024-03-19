年长者创作短片 对话身后事

“死亡”一直是让人忌讳的话题。不过，现今有较多年长者愿意讨论临终关怀事宜。“生前有计划，死后无牵挂”，随着年龄增长，年长者除了积极改善现况，也应提前做好适当临终规划。八名义顺养生村的年长者参与社区企划，希望通过艺术等创作表达方式探索与反思死亡课题。

生老病死是人生必经之路，但是面对死亡课题，不少人仍有忌讳。义顺保健集团Gericare@North临床护士沈来娇指出，许多老年人在身体健康时，不愿参与有关临终关怀的讨论。有些人因为迷信，担心谈论这些话题，不幸的事情可能发生。不过根据她的观察，现今有较多年长者想讨论关于自己临终关怀，即使家人可能不愿意谈这个话题。

制定预先护理计划

当遇到意外、生病、身体状况恶化，或生命走到尽头，无法自行说出意愿时，预先护理计划（Advance Care Planning，简称ACP）能让医疗工作者与家人知道自己的医疗护理相关意愿、价值观与喜好，确保自己的意愿得到尊重。沈来娇提醒，由于预先护理计划的意愿可以随时更改，在疾病不同阶段继续审查计划的内容非常重要，因为大家的价值观可能会改变。

此外，在开始讨论预先护理计划时，除了让年长者及其指定的医疗保健发言人参与外，也鼓励其他家庭成员参加讨论。这是为了让每个人都有机会表述他们关注的事物，保持开放对话，同时倾听年长者谈论他们真正关心的事。

沈来娇说，在疾病的不同阶段继续审查预先护理计划的内容很重要，因为人们的价值观可能会改变。（受访者提供）

不过，要与家人讨论这课题时，往往需要借助外力。沈来娇说：“我们一般通过讨论报章媒体报道的事件，观看的节目，参加追悼会等活动，找机会展开临终关怀的对话。”

创作短片传递正能量

义顺养生村＠765的八名年长者，在非营利艺术发展机构ArtsWok Collaborative与义顺保健集团的协作下，参与社区企划“两面之间”（Both Sides, Now）。主办方希望通过一系列艺术作品、会谈及年长者带领的导览活动，鼓励人们坦诚谈论生命终结阶段的优先事项，建立一个能让他们活得好与走得好的社区空间。

无论是艺术展或电视节目、报章上报道的事件，都能成为一个契机，让人们与家人展开关于死亡的对话。图为在义顺养生村＠765举办的艺术展“tides潮”。（龙国雄摄）

谢艳芳（70岁）和沈姵吟（58岁）是义顺养生村的活跃分子。谢艳芳透露，负责指导他们的艺术导师黄晞竭和助理艺术导师黄愷琳，约九个月前开始与义顺养生村年长者交流，并邀请他们作为志愿者参与这企划旗下艺术展“tides潮”的创作。

沈姵吟目前已退休，积极参与义工工作。她的创作以短片《忆》方式呈现，通过她追溯回忆的视角，带出她周围发生的真人真事，反思关于生活与死亡的课题。

她说：“影片分为三个部分。首先是谈海葬，这是叙述我的朋友每次到海边或有水的地方，会和已故丈夫说话的情景；第二段是谈我在做义工时，接触到患有失智症的老夫妻如何相互扶持；最后则着重在我个人对人生与离别的看法。”

沈姵吟在影片中提到这句话——“生前有计划，死后无牵挂”，是她深信的名言，希望通过短片引导人们积极思考关于陪伴和死亡等话题，从中找到生活正能量。她认为，无论是艺术展或电视节目、报章上报道的事件，都能成为一个契机，让人们与家人展开这类对话。

参与艺术展的沈姵吟（左）和谢艳芳（右），希望通过短片引导大家积极思考关于陪伴和死亡等话题。（龙国雄摄）

各自经历为出发点

沈姵吟与谢艳芳，和另一名义顺养生村的年长者高冬青（82岁），合力创作短片《悠游自在》。从编剧到参与演出，她们以各自的经历为出发点，探讨如何克服对水的恐惧，晚年学会游泳，以及关于生死的反思。短片中还有参与这项目的其他年长者，以及义顺保健集团的医护人员等，客串演出。

谢艳芳在影片中呈现出约10年前因行动困难，在医生建议下学游泳，并在水中找到令自己舒适自在的一片天。她说：“随着年龄增长，人们面对的身体状况越来越多。我们无法预知未来，也有面临困难之时。重要的是积极为自己改善现况，以及提前做好适当临终规划。”

此外，谢艳芳与高冬青联合义顺健康区域联络人曾敏和卢思伶，最近刚建立“独居老人俱乐部”。谢艳芳说：“这俱乐部专为义顺社区的单身年长者而设，定期举办分享会和各类康乐活动，探讨社会议题与分享保健贴士等，让像我这样的独居长者有个类似联系站的地方寻求支援。”

▲艺术展“tides潮”

日期：即日起至3月20日

时间：上午10时至傍晚6时

地点：义顺养生村＠765 Nee Soon Central (Yishun Street 72 S760765)

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