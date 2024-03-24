乳酪营养好 怕热量高怎么挑？

乳酪营养价值高，含丰富蛋白质和钙，以及维生素和矿物质，有助促进身体健康。《联合早报》保健记者推荐六款乳酪，比较它们的口感和营养价值，建议吃脂肪含量较低的无添加天然乳酪。有的乳酪盐分不低，应酌量食用。

乳酪（cheese）是人类最古老的食物之一，它富含蛋白质和脂肪，提供了组成身体所需的氨基酸和脂肪酸，也是钙质的来源。《澳大利亚健康饮食指南》建议每天食用二至三份乳制品（50岁以上女性则是四份），每份相当于40克（约火柴盒大小）全脂或低脂乳酪。

乳酪热量不容小觑，一份乳酪（40克）含有500至650千卡热量，应酌量食用。每天吃三份乳制品时，可包括一些乳酪。乳酪由乳酸菌和白霉或青霉菌发酵形成，发酵的菌类有助于肠道健康，提高免疫力。

Dairyworks天然爱登乳酪条

无添加的天然乳酪条可当零食，脂肪含量较低还富含蛋白质。（龙国雄摄）

喜爱吃乳酪口味脆饼，但脂肪含量高，吃多了不健康。建议改吃无添加的天然乳酪条作为零食，脂肪含量较低还富含蛋白质。

来自新西兰的Dairyworks Edam天然乳酪条不含麸质、无人造色素或香料，也获得清真认证。包装上注明，年龄四到八岁的孩童，每天吃两个乳酪条，相当于满足一半的每日蛋白质需求。这款爱登（edam）乳酪的脂肪含量比切达（cheddar）乳酪少27%。独立包装的乳酪条，有助控制食用分量。（文／孙慧纹）

▲售价：$12.06（200克，10个）

Artigiana布拉塔乳酪

布拉塔乳酪可当热食享用。（龙国雄摄）

布拉塔（ burrata）乳酪是一种传统的意大利乳酪，以新鲜莫札瑞雷和奶油混合制成，形状圆圆胖胖，像一个大包。一旦刺破，它会爆浆，简直是乳酪中的巨星。除了新鲜直接的吃法，也可用在煨饭、浓汤等。它虽含钙、蛋白质、维生素D、B12等营养，热量却比一般乳酪高，要适量食用。（文／李亦筠）

▲售价：$13.20

Minerva有机乳酪

Minerva有机乳酪由100%纯正绵羊和山羊奶制成，钙质含量高。（龙国雄摄）

这款希腊著名有机乳酪，在地中海饮食很常见。由100%纯正绵羊和山羊奶制成，奶源来自希腊乡村30个有机小型家庭农场的精选牧群。山羊奶乳酪是一种柔软的白色盐渍乳酪，营养丰富，蛋白质、维生素和矿物质含量高。钙含量也很高，每100克含400毫克钙质，大人小孩都可吃。

它按照传统配方制作，至少要四个月的耐心熟化，达到完整质感风味。（文／林弘谕）

▲售价：$9.60

Zottarella莫札瑞雷球

新鲜莫札瑞雷的脂肪和钠含量比许多乳酪低，建议搭配蔬菜享用。（龙国雄摄）

不喜欢太浓的乳酪，不妨尝试新鲜莫札瑞雷（mozzarella）。入口软滑，味道温和，脂肪和钠含量比许多其他乳酪低。

源自意大利南部的莫札瑞雷乳酪，传统上以水牛奶制成，但基于成本因素，现多使用牛奶。球状莫札瑞雷乳酪一般保存在盐水、乳清或清水中，购买后应尽快享用。

德国品牌Zott的莫札瑞雷乳酪以牛奶制成，有经典和低脂（每100克含8.5克脂肪）两种。打开包装后把盐水滤掉，淋上橄榄油或意大利黑醋（balsamic vinegar），撒上黑胡椒，可搭配芝麻菜、水菜或樱桃番茄。也可切块拌入沙拉或意大利面食用。（文／陈映蓁）

▲售价：$5.70（125克）

Waitrose清淡（mild）英国切达乳酪条

英国切达乳酪钙含量虽高，但盐分不低，应酌量食用。（龙国雄摄）

切达乳酪很普遍，质地较软，有浅黄、橘色等，陈年成熟的切达乳酪风味浓郁。Essential Waitrose & Partners的这款英国切达乳酪味道清淡，制作成条状，嘴馋时可当零食，但要酌量，因为它的蛋白质和钙含量虽高，但盐分不低。（文／李亦筠）

▲售价：$6.60

Violife切达乳酪

Violife切达乳酪属于纯素产品，适合所有人食用，可涂面包当早餐。（龙国雄摄）

Violife切达乳酪虽然奶油味浓郁，但材料以植物源为主，属于纯素产品，适合所有人食用。

选用优质椰子油（23%）精制，有助于促进新陈代谢和增加能量，提升身体燃烧脂肪的能力。其他营养成分包括葡萄糖酸内酯（glucono delta-lactone）、橄榄提取物、维生素B12等。糖和盐分非常低，分别只有0.1克和1.2克。

早上上班赶时间，可将这切达乳酪涂抹在法式面包，或做成三文治当早餐，也可抹在饼干上当零食。（文／林弘谕）

▲售价：$5.70

（注：产品价格仅供参考，不同销售点，价格或有微差。）