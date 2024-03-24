凯特王妃患癌接受治疗　何谓预防性化疗？

词条：预防性化疗

英国凯特王妃在星期五（3月22日）发布视频说，她在2月下旬开始接受预防性化疗（preventative chemotherapy），目前处于这种治疗的早期阶段。

42岁的凯特在今年1月接受腹部手术，手术后进行的检测发现她患癌症。

预防性化疗不是医疗学术名称，顾名思义，就是为了降低癌症复发风险的治疗。视频公布后，许多接受不同媒体采访的医生异口同声说：凯特王妃指的应该是辅助型化疗（adjuvant chemotherapy）。

辅助型化疗使用的药物类型和其他化疗大同小异，但药物剂量与频率取决于癌症类型和患者个别情况。

《时代周刊》引述著名医疗机构美国妙佑医疗国际（Mayo Clinic）Jeremy Jones医生的话：“研究显示，手术后接受三至六个月的化疗，可以显著降低癌症复发的风险。这是许多不同癌症的标准护理程序。”

Jeremy Jones医生也说，是否会做辅助型化疗看个别情况而定，但主要考虑因素是癌症阶段。一般来说，辅助型化疗适用于复发风险较高的较晚期癌症。

同一篇报道引述了另一名医生的访问。美国加州大学旧金山分校医学教授兼肠胃癌症专科医生Katherine Van Loon说，辅助型化疗的作用是针对可能没有在手术中被去除的微型癌细胞，或是可能扩散到身体其他部位的癌细胞。有些医生也可能因为患者相对较年轻，而采取辅助型化疗。