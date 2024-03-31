生活中，每天面对各种有关衣食住行的健康状况。《乐活好物》栏目由《联合早报》保健记者推荐适合一家大小的产品，本期介绍富含蛋白质的冷冻食品、比纸张还薄的喉糖、口服保健品、护肤品、营养饮料和美白牙膏。

富含蛋白质家常菜：“我掌厨”冷冻猪肉佳肴

职总平价超市的Home Flavours“我掌厨”冷冻食品系列推出七种猪肉佳肴，加热即可食用。（品牌提供）

忙起来时，或难以确保饮食均衡有节，加热即食的冷冻食品可派上用场。职总平价超市旗下品牌“我掌厨”冷冻食品系列推出七种猪肉佳肴：叉烧、烧肉、梅菜扣肉和红烧猪软骨等，其中以红烧猪软骨的脂肪最少，放进微波炉加热数分钟即可上桌。

猪肉的蛋白质丰富，而且包含几乎所有的B族维生素，维生素B1的含量更是远超牛肉、羊肉、鸡肉等。维生素B1有助维持食欲，以及代谢、皮肤、心脏及神经系统的正常功能。

▲售价：$8.98起

售于：指定平价超市及平价官网（fairprice.com.sg）

不妨碍说话的Pitas口含薄片

Pitas黏贴式口含薄片如硬币般大小，一盒12片，喉咙不适时把薄片放在舌尖，用舌头把薄片“贴”在口腔顶部，让它慢慢溶解即可。（品牌提供）

喉咙不适但工作时须要开会或说话，不方便吃喉糖？日本药商Taiho推出不妨碍你说话的黏贴式口含薄片Pitas：把硬币般大小的圆形薄片放在舌尖，闭上双唇，用舌头把薄片“贴”在口腔顶部，让它慢慢溶解即可。

哪些情况适用？喉咙发炎引起的喉咙痛，喉咙肿胀、干燥或不适，声音沙哑。据说还有杀菌效果，可消口臭。

三种口味：橙、荔枝和水蜜桃。每次用一片，一天可用4至6片，切勿咬碎。

▲售价：$8.05（一盒12片）

售于：Welcia-BHG、Shopee及Lazada

全益康四新品具不同保健功效

全益康四新产品对身体各具不同效果。（品牌提供）

得奖品牌全益康（Holistic Way）推出新产品Bio-Elixir Shot，四种独特配方满足特定健康需求。

干细胞胶原蛋白修复精华露：由雪莲干细胞提取物、水解海洋鱼胶原蛋白和橘子等精制而成，有助焕发肌肤活力和亮泽，减少细纹，抵御紫外线伤害。 重启活力精华露：富含专利FloraGlo叶黄素、巴西莓和维生素A等，保护视力，过滤有害蓝光和增强免疫系统。 超级排毒精华露：由梅子发酵提取物、羽衣甘蓝和黑木耳等配制而成，有助于肠道健康和保持健康体重。 情绪镇静精华露：含香蕉提取物、薰衣草和柠檬香脂提取物等，有助于放松，改善睡眠质量。

▲售价：$31.98-$42.64

售于：Shopee、Lazada、Qoo10与holisticway.com.sg

全新修护霜让肌肤更健康；修护保湿霜增加皮肤的滋润度。（品牌提供）

Cetaphil修护肌肤

敏感肌肤适用的护肤品牌Cetaphil推出其广受好评的Pro Ad Derma系列全新修护霜（repair cream）和重新配制的皮肤修护保湿霜（skin restoring moisturizer）。两种产品添加的新活性成分Ad-Resyl有助于减轻炎症，增强皮肤保湿，更重要的是，恢复皮肤微生物群的平衡，早日告别问题皮肤。适合婴幼儿使用。

▲售价：$40.90（修护霜）；$50.85（保湿霜）

售于：屈臣氏、Guardian & Health Beauty和Unity等

F&N Magnolia的限量椰枣低脂牛奶，配合今年斋戒月，以全新包装回归。（品牌提供）

椰枣低脂牛奶全新包装回归

椰枣（Kurma）是富含碳水化合物、矿物质与膳食纤维等营养成分的超级食物。研究显示，椰枣富含的抗氧化剂超过其他水果的多酚水平，同时含大量维生素A和K，能保护细胞免受氧化损伤；另有天然铁质，对红细胞形成和预防贫血至关重要。

F&N Magnolia推出的椰枣低脂牛奶采用全天然的椰枣与低脂牛奶，不含添加剂。这款限量款饮料配合今年斋戒月以全新包装回归，尤其适合回教徒作为斋月的封斋餐（sahur，天亮前吃）和开斋餐（iftar，日落时享用）的饮料，为禁食的回教徒提供一定的能量和营养。营养等级标签为B。

▲售价：$4.60（946毫升）

售于：各大超市、便利店、小型超市和杂货店

紫色美白牙膏

紫色不只是浪漫的颜色，也有美白效果。家喻户晓的Colgate牙膏品牌近期推出Optic White Purple牙膏。

产品含紫色荧光增白剂，属于一种创新光学颜料（optical pigments），能吸收紫外线并反射蓝色或紫色光线，帮助中和黄色调，达到牙齿美白效果。这款牙膏使用的专利配方还包括二氧化硅（silica），有微拋光作用，亦有助去除牙齿表面污渍。

▲售价：$10.95

售于：屈臣氏、Guardian、电商平台如Lazada和Shopee，以及平价超市