什么面包营养好味道佳？

面包是日常食物，种类多，营养价值不尽相同，要怎么选才能吃得健康？《联合早报》保健记者推荐六种风味不同、营养成分各异的面包，建议挑选升糖指数较低，无添加物，又富含维生素和矿物质的营养面包。

面包几乎是家家户户少不了的早餐选项。低升糖指数、谷物、全麦类面包及酸种面包，都比一般白面包更有营养。以下介绍六款营养面包，不管是作为早餐单吃或配搭其他食材作为主食，都能兼顾健康与美味。

Sunshine葡萄干面包

笔者通常只吃食用期只有三天的新鲜面包，偶尔吃较耐放的面包时，首选Sunshine加利福尼亚葡萄干面包（California raisin bread）。喜欢它的嚼劲，还有淡淡的葡萄干香味。其葡萄干含量达40％，没有添加糖，采全天然葡萄制成。面包有高钙含量，每100克达374毫克，或每两片（80公克）达299毫克；含铁，以及维他命B1到B3。（文／李亦筠）

▲售价：$3.90（400克）

Sunshine葡萄干面包的钙含量高。（龙国雄摄）

Gardenia低GI多谷软面包

升糖指数（Glycemic index，简称GI，也称“血糖生成指数”）用于衡量糖类对血糖值的影响，是一种食物升高血糖能力的度量。简单来说，越容易使血糖快速上升的食物，其GI值就越高；反之，使血糖上升速度较慢、血糖较稳定、饱腹感强的食物，其GI值就越低。

Gardenia低GI多谷软面包（Low GI Soft Grain Loaf）采用90%全麦、大麦面粉和燕麦烘焙，面包质地柔软，更容易咀嚼，是低GI食物。

这款面包还含有益生元和可溶性膳食纤维β-葡聚糖（beta glucan），有助维持肠道健康。获得保健促进局“较健康选择标签”。（文／孙慧纹）

▲售价：$4.00（320克）

Gardenia低GI多谷软面包以90%全麦、大麦面粉和燕麦烘焙而成。（龙国雄摄）

M&S小麦和黑麦面包

来自英国M&S（Marks and Spencer）的小麦和黑麦（Wheat & Rye）面包，采用野生面粉与小麦粉制作，光是涂上牛油或鳄梨就很美味。

野生面粉顾名思义，是在栽种谷类过程中，不使用有害化学物质，以保护谷类、河流和土壤。对地球相对友善的食物，吃起来感觉良好。这款面包也含有人体所需的膳食纤维和蛋白质等营养。（文／李亦筠）

▲售价：$8.90（380克）

M&S小麦和黑麦面包含膳食纤维。（龙国雄摄）

FairPrice全麦面包

在超市购买面包时，记得留意营养表。有些面包虽然价格不同，营养成分却一模一样。

全麦面包的营养比白面包丰富，比较不同品牌后发现平价超市（FairPrice）自家品牌是CP值（性价比）较高的一种。它的大部分营养素和其他品牌大同小异，且钙含量明显较高。其味道虽然未必能和独立品牌相提并论，但价钱亲民：300克和500克装售价分别是$1.85和$2.30。

500克装太多吃不完？购买后立即冰冻就能保存新鲜度，想吃时用小烤箱加热即可。（文／陈映蓁）

▲售价：$2.30（500克）

FairPrice全麦面包价格亲民，营养成分不低。（龙国雄摄）

Baker & Cook洋葱芝麻酸种贝果

这款贝果采用“发酵种面包”（pain au levain）的做法，使用天然酵母搭配其他酸种制作而成，在可控的低温环境中经过12小时自然发酵。其他材料包括黄豆粉、大豆粉、粉末麦芽等，营养丰富。

面包没有洋葱碎块，却有洋葱香味，烘烤后口感最佳。可搭配烟熏三文鱼和蔬菜等食用。适合素食者。（文／林弘谕）

▲售价：$7.80（380克）

Baker & Cook洋葱芝麻酸种贝果没有洋葱碎块，却有洋葱香味。（龙国雄摄）

Swissbake谷物面包

多数人早餐少不了面包，这款Swissbake谷物面包（cereals loaf）采用谷物和果仁为原料，含有丰富的膳食纤维和不饱和酸。内含亚麻籽、玉米糁、燕麦、葵花籽、全麦麸等营养物质，以酸面团做成，有助提高身体的新陈代谢。

面包的纤维含量高于普通面包，饱腹感强。烘烤后，坚果味更浓郁。不含棕榈油、不添加防腐剂和人工色素。（文／林弘谕）

▲售价：$6.90（450克）

Swissbake谷物面包含有丰富的膳食纤维和不饱和酸。（龙国雄摄）

（注：产品价格仅供参考，不同销售点，价格或有微差。）