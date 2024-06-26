定期步行可预防腰痛复发

身体疼痛不想多动？其实，久坐不动可能造成更多伤害，适当运动有助避免疼痛复发。

根据6月19日发表于医药期刊《柳叶刀》的研究报告，定期步行有助于避免下背痛复发。下背指的是背部肋骨下缘以下的部分，下背痛又称腰痛。

研究团队来自澳大利亚麦考瑞大学（Macquarie University），研究对象是701名刚康复的下背痛患者。研究员把他们随机分成两组，一组是对照组，另一组则参与物理治疗师指导的课程。后者在六个月内上六次课，治疗师也根据年龄、BMI，以及活动量等提供客制化的步行计划：一般每周步行五次，每次至少30分钟；如果间中疼痛复发，还是会继续步行，但会调整步行距离和步速。

研究人员根据参与者的加入时间，对他们进行了一到三年的跟踪调查。结果发现与对照组相比，干预组下背痛复发的次数更少，两次发作之间间隔的平均时间更长，中位数为208天，对照组是112天。

研究员之一是麦考瑞大学物理治疗汉考克教授（Mark Hancock），他接受《纽约时报》访问时说，每10名下背痛康复患者之中，有七人会在一年内复发。很多人在复发时减少活动身体，但研究对象上课后明白运动的重要性，即便下背感觉疼痛，还是保持活跃。

汉考克教授参与了2020年发表的另一项研究——预防下背痛的整合分析。报告指出，要预防下背痛复发，最有效的方法就是定期运动搭配体能教育。