慎选面包涂酱 热量高的少抹些

早上赶时间上班上学，很多人早餐吃涂酱面包。市面上的涂酱种类繁多，营养成分和价值各不同。《联合早报》保健记者推荐六种涂酱，如咖椰、坚果酱、三文鱼涂酱等。面包涂酱，尤其是热量高的，别抹太厚，薄薄一层就够，可防止摄取过多卡路里。

面包涂酱选择多，牛油、人造牛油（margarine）、咖椰、花生、果酱、芝麻酱、三文鱼涂酱等。人造牛油经过高度加工，一般含色素等原料；牛油则含有丰富的氨基酸、维生素A和矿物质等营养素，可以为身体和骨骼发育补充营养。不过，不论是牛油或人造牛油，都要吃得节制。牛油含饱和脂肪酸，会提高体内的胆固醇含量，增加心血管疾病风险。

黑芝麻和三文鱼涂酱的蛋白质含量较高。黑芝麻营养丰富，不过芝麻热量也不少，食用时也须节制。有花生成分的涂酱，热量也会偏高，记得别涂得太厚。

Fairco黑芝麻涂酱

素有“滋补圣品”美誉的黑芝麻，含丰富的蛋白质、钙、磷、铁质，以及维生素E等营养素。黑芝麻中的不饱和脂肪酸和卵磷脂，可维持血管弹性，有益于心血管健康。芝麻素具有抗氧化、保护肝脏的功能。

选择推荐这款黑芝麻涂酱，因为产品注明不添加糖，也不含胆固醇、反式脂肪、防腐剂或任何人工色素和香料。涂酱的黑芝麻味道浓郁，口感顺滑，无论是涂抹在厚吐司、全麦面包或牛角面包都十分爽口，又能强化面包的营养价值。（文／孙慧纹）

▲售价：$10.14（120克）

这款黑芝麻涂酱注明不添加糖，也不含胆固醇、反式脂肪、防腐剂或任何人工色素和香料。（龙国雄摄）

Heinz三文治涂酱

Heinz涂酱含有爽脆蔬菜，既可单独食用，也可与乳酪、火腿和鸡肉搭配，制成三文治。

涂酱配料包括酒醋、糖、卷心菜、胡萝卜、小黄瓜、洋葱、蛋黄、红辣椒、芥末、改良玉米粉和香料提取物等调制而成。涂酱酸中带甜，配搭培根等，应该也合不太喜欢吃蔬菜的孩子的胃口。

对于注重健康者，商家提供比标准配方少25%脂肪的低热量选择。香浓酥脆的涂酱也适合素食者。开罐后须冷藏，两周内吃完。（文／林弘谕）

▲售价：$6.70（300克）

Heinz涂酱富含爽脆蔬菜，酸中带甜，配搭培根等，很合孩子的胃口。（龙国雄摄）

Fix & Fogg Everything Butter涂酱

坚果和种籽是饮食中的必需脂肪酸、蛋白质、维生素E和矿物质的优质膳食来源。Fix & Fogg Everything Butter涂酱含有多达七种坚果和种籽，包括花生、葵花籽、杏仁、南瓜子、亚麻籽、奇亚籽和芝麻，十分香脆可口，所使用的食材属于非转基因豆类。

产品介绍提及，这款涂酱是蛋白质和纤维素的重要来源，含有锌、铁、镁和钙等营养物质。除了含有少许海盐，产品注明不添加糖分。不过，产品中的花生成分占了涂酱的65%，热量稍微偏高，建议酌量食用。（文／孙慧纹）

▲售价：$10.15（275克）

Fix & Fogg Everything Butter涂酱含有多达七种坚果种籽。（龙国雄摄）

Golden Light班兰咖椰

咖椰是本地国民早餐经典涂酱，能自制最理想（只需鸡蛋、椰奶、糖和班兰叶），因可管控食材素质和分量。无法亲自制作？选购时记得细看材料和营养成分表（特别是糖分和脂肪含量）。有些咖椰糖分偏低，但用的是人工甜味剂或代糖，应该要注意摄取分量。

比较超市里多个品牌，原产自马来西亚的Golden Light是不用代糖，且糖分和脂肪较少的一款。入口还算顺滑，而且不会太甜。（文／陈映蓁）

▲售价：$3.30（425克）

咖椰不宜过甜，涂在面包时注意分量。（龙国雄摄）

总统牌有盐牛油

笔者爱吃的涂酱是牛油。开始吃素后，突然害怕牛油的味道，改吃人造牛油，后来不想让“非天然”添加物增添身体负担，决定吃回牛油，毕竟食草动物产的乳制品中，含有更高的ω-3脂肪酸（Omega-3 fatty acids）与维生素K2，这两种物质对心脏有益。发现食用总统牌有盐牛油（President french salted butter）并不会反胃，再来，它的味道香浓，不必涂太多，可以控制热量。每100克虽含2.1克反式脂肪，但只要吃得节制，就不必过分担心。根据世界卫生组织建议，每日摄取的反式脂肪应少于每日所需热量的1％。（文／李亦筠）

▲售价：$6.56（200克）

总统牌有盐牛油味道香浓。（龙国雄摄）

Ayam Brand三文鱼涂酱

要维持肌力必须摄取足量蛋白质，从早餐开始就应选择富含蛋白质的食物如鸡蛋和豆奶。想吃面包？不妨搭配以鱼类为主要食材的涂酱。

这款三文鱼涂酱选用野生三文鱼，其他材料有黄豆油、马蹄、醋、糖和玉米等，味道温和。每100克含10.2克蛋白质，建议搭配水煮蛋和生菜制作三文治。（文／陈映蓁）

▲售价：$3.01（160克）

以野生三文鱼制作的涂酱，除了涂面包，也能搭配苏打饼、面条。（龙国雄摄）

（注：产品价格仅供参考，不同销售点，价格或有微差。）