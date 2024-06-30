日常生活无外乎衣食住行。本栏目精选乐活保健优品，让大家乐在其中，活有花样，共享健康好生活。

长效消毒喷雾剂

给物品好好消毒是避免感染冠病的方法之一。出门携带喷雾剂，当然希望又轻便又长效。日本太和制药公司（Taiho Pharmaceuticals）推出的消毒喷雾剂（Efil Disinfectant Spray），一次喷洒就足以维持24小时。它适用于室内外，可对软硬表面和织物进行消毒杀菌 ，防止霉菌形成，并达到除臭效果。它采用乙醇与金属离子（银离子和锌离子）相结合的技术，非气雾剂，适合放在手提行李中。

▲售价：$13.75（50毫升）、$24.90（300毫升）

售于：Shopee及超市

改善皮肤养颜果冻

Kyor璀璨三因子果冻能改善皱纹和松弛的皮肤。（商家提供）

压力引起的皮质醇（cortisol），加上睡眠不足，往往会导致胶原蛋白分泌减少，从而使皮肤出现皱纹和松弛等早衰现象。Kyor了解现代消费者的痛点，推出璀璨三因子果冻（Outglow Radiance Tri-Factor Jelly）。从获得专利的韩国纳米分子海洋胶原蛋白肽（nano-molecule marine collagen peptides），到来自日本糙米提取物的神经酰胺，这款养颜果冻不含任何廉价填充物，添加八种来自优质资源的高生物活性成分。最棒的是什么？它采用小袋包装，非常适合随身携带。

▲售价：$89（15包，$89）

售于：kyor.co/products/outglow

较健康燕麦咖啡新口味

本地燕麦奶品牌Oatside近期扩大咖啡系列的选择，全新口味包括摩卡和焦糖玛奇朵。（商家提供）

本地燕麦奶品牌Oatside自2023年推出燕麦拿铁大受欢迎后，近期扩大这咖啡系列饮料的选择。全新口味包括香浓的摩卡（Mocha），以及采用糖蜜和太妃糖平衡咖啡苦味的焦糖玛奇朵（Caramel Macchiato）。

这两款新口味皆符合营养等级标签（Nutri-Grade）的B级，是较少糖的选择。这系列产品属于100%植物饮料，不添加乳化剂，不含乳糖，也不含饱和脂肪。

▲售价：$1.80（200毫升装）

售于：职总平价超市、Cold Storage、昇松超市、Don Don Donki，以及电商平台如Shopee、Redmart和pandamart

虫草花补肺汤包

含虫草花、大枣、党参、玉竹、枸杞子和北芪的补肺汤可当作火锅汤底，适合全家人饮用。（商家提供）

最近身边不少人久咳不愈，想到这款虫草花补肺汤。

汤包由中和保健养生堂推出，材料除了虫草花，还有大枣、党参、玉竹、枸杞子和北芪，功效包括补肺、加强免疫力和消除疲劳。加1至1.5公升清水煮一两个小时即可饮用，亦可按喜好加入干贝、猪骨或鸡肉，或当作火锅汤底。

中和保健养生堂是1957年创办的本地中医药店，中药素质让人放心。除了虫草花补肺汤，营养汤包系列还有益气四神汤、保健八味汤等20多种选择。

▲售价：$19

售于：官网（chonghoehealthcare.com）及门市

抗强风露营帐篷

现代设计帐篷抗强风，篷内通风幽暗，让人睡得舒适。（商家提供）

周末到海边走走，经常看到许多人在海边露营甚至过夜，享受望月数星的恬静。

这款Quechua 2 Seconds现代设计的帐篷，采用Fresh&Black技术，防风帐使用可减少热气的材质，改善帐篷内的通风，遮光专利面料可阻挡光线，营造幽暗环境，让人睡得舒适。帐篷防水抗强风，易于组装与拆卸，便于携带。

▲售价：$119.90

售于：Decathlon连锁店

低热量低脂冰淇淋

Halo Top冰淇淋有六种口味，尽管糖分含量降低，仍不失美味。（商家提供）

爱吃冰淇淋的人很多，但碍于热量和糖分，许多人不敢多吃。这款最新面市的“Halo Top”冰淇淋，为注重健康者而研发，可作为餐后甜品。

与传统冰淇淋相比，Halo Top提供一系列低热量、高蛋白和低糖口味选择，脂肪含量相对更低。每罐的热量介于290至360卡路里。尽管糖分含量也降低，但仍保有诱人美味。

六种口味，包括海盐焦糖、花生牛油、巧克力、巧克力饼干、香草豆和“生日蛋糕”。

▲售价：$18起（473毫升）

售于：官网（halotop.com.sg），Little Farms，电商平台Shopee及Lazada