老年人足踝受伤 要治疗是挑战

老年人摔不得,因为卧床引起的并发症常见的有褥疮、经济舱综合征、泌尿系感染和坠积性肺炎(hypostatic pneumonia)。坠积性肺炎是指老年人骨折卧床后,呼吸的幅度和咳嗽的次数减少,容易引发痰液阻塞,进而导致肺部感染。

跌倒可能损伤足踝,黄廷方综合医院足踝外科主任兼高级顾问医生陈琬今接受《联合早报》访问时说,老年人跌倒通常与视力、肌肉控制和平衡能力差有关,“跌倒可能导致简单的扭伤到骨折的情况。”

(黄廷方综合医院提供)

治疗受伤的足踝,是具挑战性的。陈琬今医生说,有些受伤的部位须要被固定住,随着时间的推移,会导致肌肉萎缩。她说:“治疗上面临的挑战,是如何平衡受伤痊愈所需的时间和肌肉质量的损失。老年患者的肌肉质量通常较低,因此严重足踝损伤后的康复时间可能会延长。老年患者患骨质疏松症的可能性也较高,而且皮肤更易破损,愈合能力更差,这可能会使手术治疗复杂化。”

陈琬今医生强调,足踝损伤可能会影响老年人长期活动能力,“导致更依赖助行器或减少活动。然而,老年人应在这些限制范围内,尽可能多活动和行动,因为可降低因缺乏活动而患慢性疾病的风险,并延长寿命。”

预防胜于治疗,陈琬今医生将在“保持安全和强壮:如何避免老年人受伤,以及何时寻求帮助?”(Staying safe and strong - how to avoid injuries in older adults and when to seek help?)讲座上,分享更多关于脚踝的问题。

▲“保持安全和强壮:如何避免老年人受伤,以及何时寻求帮助?”英语免费讲座

日期:7月20日(星期六)

时间:上午9时至中午12时(上午8时40分开始登记)

地点:黄廷方综合医院(1 Jurong East Street 21 S609606)A座1楼礼堂

报名链接:for.sg/phes-ntfgh(7月17日中午12时截止)