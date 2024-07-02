老年人足踝受伤 要治疗是挑战

老年人摔不得，因为卧床引起的并发症常见的有褥疮、经济舱综合征、泌尿系感染和坠积性肺炎（hypostatic pneumonia）。坠积性肺炎是指老年人骨折卧床后，呼吸的幅度和咳嗽的次数减少，容易引发痰液阻塞，进而导致肺部感染。

跌倒可能损伤足踝，黄廷方综合医院足踝外科主任兼高级顾问医生陈琬今接受《联合早报》访问时说，老年人跌倒通常与视力、肌肉控制和平衡能力差有关，“跌倒可能导致简单的扭伤到骨折的情况。”

陈琬今医生认为，老年人跌倒通常与视力、肌肉控制和平衡能力差有关。（黄廷方综合医院提供）

治疗受伤的足踝，是具挑战性的。陈琬今医生说，有些受伤的部位须要被固定住，随着时间的推移，会导致肌肉萎缩。她说：“治疗上面临的挑战，是如何平衡受伤痊愈所需的时间和肌肉质量的损失。老年患者的肌肉质量通常较低，因此严重足踝损伤后的康复时间可能会延长。老年患者患骨质疏松症的可能性也较高，而且皮肤更易破损，愈合能力更差，这可能会使手术治疗复杂化。”

陈琬今医生强调，足踝损伤可能会影响老年人长期活动能力，“导致更依赖助行器或减少活动。然而，老年人应在这些限制范围内，尽可能多活动和行动，因为可降低因缺乏活动而患慢性疾病的风险，并延长寿命。”

预防胜于治疗，陈琬今医生将在“保持安全和强壮：如何避免老年人受伤，以及何时寻求帮助？”（Staying safe and strong - how to avoid injuries in older adults and when to seek help?）讲座上，分享更多关于脚踝的问题。

▲“保持安全和强壮：如何避免老年人受伤，以及何时寻求帮助？”英语免费讲座

日期：7月20日（星期六）

时间：上午9时至中午12时（上午8时40分开始登记）

地点：黄廷方综合医院（1 Jurong East Street 21 S609606）A座1楼礼堂

报名链接：for.sg/phes-ntfgh（7月17日中午12时截止）