多元养生保健活动 企图唤醒你的健康

新加坡健康养生节（Wellness Festival Singapore）的主要活动Glow Festival 2024从7月6日开始，在滨海湾金沙的活动广场举行。步入第三届的Glow Festival是历来规模最大的一次，场地面积1900平方米，目标是吸引10万人参与70堂健身课、保健工作坊和其他养生活动。

Glow Festival 2024主要活动从7月6日开始，举行至7月21日。（陈映蓁摄）

今年的主题是“健康苏醒”（wellness awakening），活动导师总计超过50名，其中包括体育休闲服品牌lululemon的宣传大使——国际明星教练Akin Akman以及瑜伽老师Chelsea Jackson Roberts博士。

在Bliss Room（幸福空间）举办的正念体验（每次10分钟），参与者可在专人指导下练习呼吸、冥想，或体验声频浴。（陈映蓁摄）

大部分活动可让公众免费参加，包括：

公众可随意把碎布条别在布景板上，一起感受手工活动的减压功效。（陈映蓁摄）

开放给公众的保健市集与餐车。（陈映蓁摄）

收费活动包括：在主要活动室（main studio）举办的健身课和瑜伽课等，每堂课45分钟，单人收费39元，随票附送礼包（包括20元iShopChangi礼券）。参与者还可进入“复原室”（recovery space），享受冰水浴、Almora脸部瑜伽和健康气泡水，并使用Therabody的按摩器材。此外，lululemon的健身与跑步活动收费所得，有10%将捐给新加坡援人机构（SOS）。

▲Glow Festival 2024

日期：7月6日（星期六）至21日（星期天）

时间：周末上午10时至晚上10时；平日傍晚5时至晚上10时

地点：滨海湾金沙（MBS）活动广场（event plaza）

欲知活动详情或购票，请登录活动官网：glowfestival.sg