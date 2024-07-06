多元养生保健活动 企图唤醒你的健康

新加坡健康养生节（Wellness Festival Singapore）的主要活动Glow Festival 2024从7月6日开始，在滨海湾金沙的活动广场举行。步入第三届的Glow Festival是历来规模最大的一次，场地面积1900平方米，目标是吸引10万人参与70堂健身课、保健工作坊和其他养生活动。
今年的主题是“健康苏醒”（wellness awakening），活动导师总计超过50名，其中包括体育休闲服品牌lululemon的宣传大使——国际明星教练Akin Akman以及瑜伽老师Chelsea Jackson Roberts博士。
大部分活动可让公众免费参加，包括：
- 首次在本地亮相，具备减压功效的艺术体验“The Oracle by Alpha Wave Experience”：躺下来，戴上耳机，闭上眼，感受这个结合频闪灯和音乐的互动性艺术体验（7分钟）。孕妇、16岁以下、对光超级敏感、心脏病、癫痫病和严重心理疾病患者不宜。
- 在Bliss Room（幸福空间）举办的正念体验（每次10分钟）：参与者可在专人指导下练习呼吸、冥想，或体验声频浴（sound bath）。
- VR（虚拟现实）竞技体验：戴上Refract科技的VR眼镜，体验5至10分钟的虚拟拳击、跆拳道或其他高强度运动。
- 手工活动：由主打二手服饰的环保组织Cloop主导，邀请公众把碎布条别在布景板上，一起制作美术作品，感受艺术创作的疗愈功效。
- 保健市集：集合四辆美食车与13个摊位（包括保健品和护肤品）。
收费活动包括：在主要活动室（main studio）举办的健身课和瑜伽课等，每堂课45分钟，单人收费39元，随票附送礼包（包括20元iShopChangi礼券）。参与者还可进入“复原室”（recovery space），享受冰水浴、Almora脸部瑜伽和健康气泡水，并使用Therabody的按摩器材。此外，lululemon的健身与跑步活动收费所得，有10%将捐给新加坡援人机构（SOS）。
▲Glow Festival 2024
日期：7月6日（星期六）至21日（星期天）
时间：周末上午10时至晚上10时；平日傍晚5时至晚上10时
地点：滨海湾金沙（MBS）活动广场（event plaza）
欲知活动详情或购票，请登录活动官网：glowfestival.sg