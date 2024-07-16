营养治疗助管控慢性病 也可改善癌患生活素质

研究显示医学营养治疗，能有效改善并管控肥胖症、糖尿病、高血压、血脂异常和癌症等疾病，营养不良患者也能从中获益。医食同源，医学营养治疗能为患者指引明确方向，知道如何改善饮食的质和量，管控疾病促进整体健康。

明白药食同源，就不难理解何谓医学营养治疗（medical nutrition therapy，简称MNT）。



顾名思义，医学营养治疗意即营养师通过饮食达到治疗、管控、延缓，或预防慢性疾病的目的，这是一种以大量科研证据为基础的治疗与管控方案，营养师会根据个人情况提供具体指导。

365防癌教育协会的饮食治疗师罗慧欣说，MNT的历史可追溯至公元前5世纪，古希腊名医希波克拉底（Hippocrates）当时就强调饮食对人体健康有多重要。1849年，爱尔兰名医罗伯特·格雷夫斯（Robert Graves）则在治疗斑疹伤寒患者时，颠覆了早前的做法，他让患者多呼吸新鲜空气，并增加膳食摄取量，成功降低了这个疾病的死亡率。19世纪开始，科学家进一步分析患者的饮食量、身体组成、代谢率，以及能量消耗等数据，逐渐制定了营养照护流程（nutrition care process，简称NCP），让营养师以更系统化和有效的方法为患者拟定营养计划。