投选歌词活动 鼓励人们听歌放松

为鼓励国人重视精神健康，电力零售商Geneco展开“here, sunrise x sunset”（“这里，日出 x 日落”）活动。除了邀请本地年轻歌手卓振声（Sherman Zhuo）创作歌曲“Endless Shine”，也在白沙浮商业城（Bugis Junction）举办为期一周的活动，希望公众在百忙中抽空停下脚步，听听现场播放的歌曲。卓振声通过音乐创作，讲述自己如何克服精神健康挑战。

公众可在活动现场或官网（heresunrisesunset.sg）投选最喜欢的歌词。Geneco将举办幸运抽奖，送出五份各价值100元的商场礼券（eCapitaVouchers）。此外，8月3日和4日，下午3时至傍晚6时到现场投票的首100名公众（每天50人）可获得价值40元的环保礼包。

Geneco也鼓励公众上Spotify或YouTube收听“Endless Shine”，只要播放次数达到100万，Geneco就会捐出一万元给“跨越成见，退去标签”（Beyond The Label）活动。“跨越成见，退去标签”旨在纠正公众对精神疾病的误解，并提供各种求助平台，帮助受心理健康问题困扰的人。

▲“这里，日出 x 日落”活动

日期：7月29日（星期一）至8月4日（星期日）

时间：上午10时至晚上10时

地点：白沙浮商业城中庭（Bugis Junction atrium）